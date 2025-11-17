Sari direct la conținut
„Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic! Să pierzi un meci e una. Să-ți ia cineva demnitatea și să te umilească e cu totul altceva” 

Opinie
„Nu e prima dată când acceptăm să întoarcem și celălalt obraz după ce suntem scuipați în văzul tuturor.
Că ne-au fluierat imnul putem accepta. Că ni s-a strigat de un stadion întreg “țiganii, țiganii” și noi nu am reacționat în niciun fel, așa ceva nu mai e de acceptat”, scrie Dan Udrea într-o opinie pe care o puteți citi integral aici pe GOLAZO.ro.

