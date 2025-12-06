„Ne fuge pământul de sub picioare”. Presiune maximă pe Bruxelles înainte de marele anunț privind industria auto

Va relaxa UE interdicția de a vinde mașini noi cu motor pe benzină sau diesel începând din 2035? Presiunea asupra Bruxelles-ului pentru a modifica această măsură majoră de mediu crește, în contextul crizei acute cu care se confruntă industria auto din Europa, scrie France Presse.

Comisia Europeană ar urma să revizuiască acest obiectiv pe 10 decembrie, în cadrul unui plan amplu în favoarea industriei auto, dar ar putea amâna anunțul, pentru a încerca să împace multele cereri ale diferitelor state membre, care reflectă adesea ceea ce cer producătorii lor auto.

Obiectivul de a trece la mașini noi complet electrice din 2035 a fost stabilit în anul 2023. Aceasta a fost una dintre măsurile emblematice ale Pactului verde european și o etapă crucială în dificila obținere a neutralității climatice până în 2050.

„Ne fuge pământul de sub picioare”, spun francezii

Dar, doi ani mai târziu, se înmulțesc apelurile, în numele „pragmatismului”, de a revizui acest simbol al Pactului verde european.

„Sectorul nostru a primit cel mai strict obiectiv, deoarece la momentul respectiv era considerat unul dintre cele mai ușor de decarbonizat. Dar, în realitate, este mult mai complicat, deoarece ecosistemul și cererea consumatorilor nu au putut ține pasul” cu ritmul impus de Bruxelles, a susținut Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).

Între timp, constructorii chinezi se instalează în masă pe piața europeană, cu vehiculele lor electrice mult mai accesibile decât modelele „Made in Europe”.

Ca urmare, constructorii europeni se tem de o criză fără precedent, dacă obiectivele Bruxelles-ului nu vor fi corectate, cu concedieri și închideri de fabrici în serie.

„Ne fuge pământul de sub picioare”, a spus la începutul lunii noiembrie Luc Chatel, președintele Platformei automobilistice, care reunește constructorii și furnizorii francezi, acuzând că s-a ajuns la un impas provocat de „o alegere politică și dogmatică, și nu tehnologică”.

Marile puteri economice din Europa susțin propuneri diferite

În ultimele săptămâni, cancelarul Friedrich Merz a devenit purtătorul de cuvânt al constructorilor, deosebit de puternici în Germania, care solicită de luni de zile Bruxelles-ului să revizuiască această obligație.

Într-o scrisoare adresată Comisiei, șeful guvernului german a solicitat menținerea după 2035 a vânzărilor de mașini noi cu propulsie hibridă încărcabile, dar și a vehiculelor echipate cu prelungitoare de autonomie sau motoare termice „de foarte mare eficiență”.

Italia, pe de altă parte, susține autorizarea după 2035 a vehiculelor noi care funcționează cu biocombustibili (sau agrocombustibili), produși din biomasă.

Franța, dimpotrivă, solicită să se devieze cât mai puțin posibil de la traiectoria către vehiculele complet electrice, pentru a nu compromite investițiile enorme deja realizate de constructori.

„Dacă mâine renunțăm la obiectivul pentru 2035, puteți uita de fabricile europene de baterii electrice”, a declarat președintele Emmanuel Macron, la încheierea unui summit european în octombrie.

Franța solicită, de altfel, UE să sprijine producția de baterii electrice, în plină dezvoltare în nordul țării, și propune obligații de ecologizare (adică o electrificare impusă) a flotelor profesionale cu vehicule europene (pentru a nu favoriza producătorii chinezi).

Dar germanii nu sunt favorabili ecologizării flotelor. „Electrificarea flotelor de întreprinderi în proporție de 100% înseamnă reintroducerea interdicției vehiculelor cu motor termic”, a afirmat săptămâna aceasta șeful BMW, Oliver Zipse, în timpul unei vizite la Bruxelles.

„Nu există nimic ecologic într-un pustiu industrial”

Șase țări din Uniunea Europeană au solicitat vineri Comisiei Europene să atenueze interdicția privind vânzarea de autoturisme cu motor cu ardere internă prevăzută pentru 2035, mesajul lor venind înainte de lansarea noului progtam european auto de săptămâna viitoare, potrivit Reuters.

Acestea au solicitat Comisiei Europene să permită vânzarea de autoturisme hibride sau de vehicule alimentate cu alte tehnologii, existente sau viitoare, „care ar putea contribui la obiectivul de reducere a emisiilor” după 2035, potrivit unei scrisori comune consultate vineri de Reuters.

Scrisoarea a fost semnată de premierii Bulgariei, Republicii Cehe, Ungariei, Italiei, Poloniei și Slovaciei.

Aceștia au solicitat, de asemenea, includerea combustibililor cu emisii reduse de carbon și a combustibililor regenerabili în planul de reducere a emisiilor de carbon din transporturi.

Comisia Europeană urmează să prezinte un pachet de măsuri pentru sprijinirea producătorilor auto europeni, cum ar fi relaxarea interdicției efective privind motoarele cu ardere internă începând cu 2035. Pachetul urmează să fie publicat pe 10 decembrie, dar ar putea fi amânat.

De când au adoptat, în martie 2023, un regulament potrivit căruia toate vehiculele noi fabricate începând cu 2035 trebuie să aibă emisii zero, țările UE au început să aibă îndoieli. La acea vreme, perspectivele pentru vehiculele electrice cu baterii erau pozitive, dar eforturile producătorilor de automobile s-au lovit ulterior de realitatea unei cereri mai mici decât se aștepta și de concurența acerbă din partea Chinei.

„Putem și trebuie să ne urmăm obiectivul climatic într-un mod eficient, fără a ne distruge competitivitatea, deoarece nu există nimic ecologic într-un pustiu industrial”, au afirmat prim-miniștrii în scrisoarea lor.

Foto: Hugo Kurk | Dreamstime.com