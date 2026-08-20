„Ne îndreptăm către un moment ChatGPT” în domeniul roboților umanoizi. Ce spune șeful companiei care a surprins miercuri lumea

Directorul general al Unitree, un unicorn chinez din domeniul roboților umanoizi, a declarat joi că industria se îndreaptă treptat către un „moment ChatGPT” pentru creierele roboților, după ce listarea de succes a companiei la bursa din Shanghai a concretizat ambițiile Chinei de a conduce următoarea frontieră a mașinilor bazate pe inteligență artificială, transmite Reuters.

Acțiunile celui mai cunoscut producător chinez de roboți umanoizi au suferit o corecție de 11% joi, la o zi după ce au surprins miercuri lumea după au crescut de aproape șase ori la debutul pe bursă, evidențiind entuziasmul intens al investitorilor pentru un sector încă la început, care se bucură de un sprijin puternic din partea Beijingului.

„Ne îndreptăm către un «moment ChatGPT» în domeniul inteligenței încorporate”, a declarat Wang Xingxing, fondatorul și directorul general al startup-ului cu sediul în Hangzhou, în cadrul unei importante conferințe despre roboți organizate la Beijing.

Unitree, care concurează cu compania americană Boston Dynamics, deținută de Hyundai Motor Group și cu Tesla, a atras atenția la nivel mondial prin roboții săi care aleargă, dansează și execută mișcări de arte marțiale.

Urmează „un punct de cotitură pentru industria roboticii”

Boom-ul global al AI, care a remodelat economia mondială, a fost declanșat la sfârșitul anului 2022 de revoluționarul model lingvistic de mari dimensiuni al ChatGPT, un moment de cotitură care a determinat adoptarea în masă a acestei tehnologii.

Nu a apărut încă un punct de inflexiune comparabil pentru modelele „lumești”, sistemele fizice de simulare a AI concepute pentru a ajuta roboții să înțeleagă și să se orienteze în medii din lumea reală.

Wang a afirmat că industria se apropie de o descoperire revoluționară, în care roboții pot fi plasați în medii necunoscute și pot îndeplini majoritatea sarcinilor prin instrucțiuni simple, vocale sau textuale.

„Sperăm ca, în viitor, să vedem un robot introdus într-o gospodărie necunoscută, care să poată îndeplini cu succes aproximativ 80% din sarcini prin comenzi vocale sau text”, a spus el.

„Este un punct de cotitură important pentru industria roboticii, care va marca începutul unei creșteri explozive”, a adăugat el

Un salt major în următorii doi-trei ani

În același timp, Wang a avertizat că un salt major în domeniul software-ului pentru roboți ar putea avea loc în doi-trei ani, într-un scenariu optimist, sau în cel mult cinci-zece ani.

„În comparație cu atmosfera de la World Robot Conference și cu spectaculoasa ofertă publică inițială (IPO) a Unitree, Wang Xingxing s-a arătat deosebit de rezervat în ceea ce privește capacitățile actuale”, a declarat Georg Stieler, șeful departamentului de automatizare al firmei de consultanță în robotică Stieler.

Unitree este cel mai mare producător mondial de câini-robot și al doilea cel mai mare producător de roboți umanoizi în ceea ce privește livrările, conform datelor din industrie.

Compania a devenit faimoasă datorită spectacolelor impresionante, cu coregrafii elaborate, în care roboții dansau și executau mișcări de kung-fu, prezentate la televiziunea chineză, și își implementează din ce în ce mai mult „mașinile” în medii industriale reale. Prospectul său de listare la bursă arată că majoritatea clienților sunt universități și instituții de cercetare.

Wang He, fondatorul startup-ului chinez de robotică Galbot, se așteaptă ca „momentul ChatGPT” al sectorului să sosească până în 2028, definindu-l ca momentul în care roboții vor putea îndeplini aproximativ 70% până la 80% din sarcinile cotidiene fără o pregătire specializată.

„Odată cu acumularea continuă de date și cu noi progrese tehnologice, ne așteptăm să atingem «momentul ChatGPT» pentru inteligența încorporată până în 2028”, a declarat el.

UNITREE SE CONCENTREAZĂ PE MODELELE MONDIALE

Wang, de la Unitree, a afirmat că cea mai mare investiție actuală a companiei, din punct de vedere al capitalului și al forței de muncă, se îndreaptă către modelele mondiale și că aceasta „rămâne în urmă” în ceea ce privește aplicarea în lumea reală a modelelor fizice de AI.

El a mai spus că roboții umanoizi nu sunt încă suficient de capabili pentru o implementare în masă, indicând limitările modelelor de AI care stau la baza procesului decizional și a interacțiunilor roboților drept cel mai mare obstacol al industriei.

Chiar și așa, Wang se așteaptă ca sectorul să intre într-un deceniu de evoluție autonomă rapidă a roboților umanoizi, pe măsură ce boom-ul AI se accelerează și modelele lingvistice de AI învață să se perfecționeze singure.