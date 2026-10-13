„Ne place sau nu, asta e!” / Soluțiile lui Traian Băsescu pentru blocajul politic

Fostul preşedinte Traian Băsescu a vorbit despre soluții pentru a avea un „guvern cu o oarecare stabilitate”.

„Doar o părere! Cu actualul premier desemnat sau cu altul, mă tem că au mai rămas doar două soluţii pentru a avea guvern cu o oarecare stabilitate: 1. Guvern de uniune naţională format din toate partidele care au participat la alegeri; 2. Guvern format în urma alegerilor anticipate”, a scris, marţi, pe Facebook, Traian Băsescu.

El a adăugat că soluţia adoptată va trebui să ţină cont de priorităţile ţării şi de „lista lungă a urgenţelor guvernării”. „Ne place sau nu, asta e!”, a adăugat Băsescu.

Declarațiile fostului președinte vin în pline negocieri ale premierului desemnat Luca Niculescu cu partidele pentru formarea unei majorități în Parlament.

Fostul președinte a vorbit despre soluții salvatoare pentru încheierea crizei guvernamentale și înainte de desemnarea lui Niculescu pentru funcția de premier. Pe 4 octombrie Băsescu spunea că singura soluție este un premier independent, chiar dacă el fusese mereu împotriva acestei variante.