„Ne trebuie o nouă mișcare politică, încă din vara asta și să fie gata până la Crăciun. Cine să o facă”

„Trebuie să existe cineva care să nu fi fost la guvernare și care să aibă o opțiune netă pentru Europa”, spune profesoara de științe politice Alina Mungiu-Pippidi, într-un interviu acordat Q Magazine și preluat de România curată.

În interviu, profesoara de științe politice spune că partidele care sunt acum la guvernare riscă să piardă viitoarele alegeri, căci actuala guvernare va plăti costurile electorale pentru deciziile de acum.

Ea vorbește astfel despre necesitatea unei noi mișcări politice, în timp ce atrage atenția: „Nu cred că suveraniștii vor rămâne o singură tabără, dar având în vedere că avem de-a face cu activismul ru­­sesc, care e foarte periculos, trebuie să fim pregătiți pentru toate. Și o cale de a fi pregătiți este să existe o alternativă europeană care să nu fi fost la guvernare”, spune profesoara de științe politice.

Ea vorbește și despre cine ar trebui să pornească un asemenea demers, spunând că este „convinsă că sunt unii care se gândesc deja la asta”.

„Întrebarea este din ce forțe din societatea românească se poate construi această alternativă? Partidele bune se alcătuiesc din mai multe asociații, care pot face o mare cortină”, spune Alina Mungiu-Pippidi.

Și continuă: „Întrebarea e cine să facă această formațiune nouă? Clasa asta mijlocie care nu ne lasă acum să o taxăm un pic mai mult, cum ar trebui, și preferă în schimb să arunce banii pe case, mașini? Oamenii care au bani, sunt mândri de asta și nu simt nicio solidaritate cu restul populației și nu se uită că la aceste alegeri au votat contra UE zonele cele mai defavorizate? (…) O clasă medie solidă e temelia unei democrații. Acum o avem, că i-am văzut mergând la demonstrații în Piața Victoriei cu ultimul tip de camion VW. În momentul acesta trebuie să mai plătească și ea puțin.