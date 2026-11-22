În jurul Străzii Nicolae Haralambie din București, bucata de oraș delimitată de Parcul Carol I – Dealul Filaretului – 11 Iunie – Mitropolit Filaret este una dintre cele mai dense zone de istorie urbană, industrială și politică ale Bucureștiului.

La doi pași de strada pe care o știm acum, pe locul unde e Parcul Carol s-au ținut marile adunări populare din iunie–septembrie 1848, acolo unde s-a proclamat Constituția de la Islaz în București.

Tot în preajmă e cea mai veche gară din București, care a fost inaugurată pe 31 octombrie 1869 de Carol I și de unde a plecat, spre Giurgiu, primul tren din Principatele Române.

Microuniversul acesta este și locul primelor mari infrastructuri energetice moderne ale Capitalei – Uzina de Gaz, care alimenta felinarele orașului, și Uzina Electrică Filaret, aszi monument de arhitectură industrială, inclusă în patrimoniul Transelectrica.

Vezi, pe b365.ro, , cum în această zonă protejată și plină de istorie, există o casă în care poți intra să descoperi cum viața modernă și vechiul București se pot întâlni armonios la o cafea, într-o sufragerie de-acum 100 de ani.