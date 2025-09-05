Negocieri intense în UE pentru a bloca metodele de ocolire a restricțiilor care vizează gazul rusesc

Statele Uniunii Europene încearcă să blocheze modalitățile prin care ar putea continua să circule gazul rusesc în Europa chiar și după ce intră în vigoare eliminarea treptată pe care a dispus-o blocul comunitar, arată un proiect al celei mai recente propuneri de negociere cu privire la reguli, consultat de Reuters.

În iunie, Comisia Europeană a propus o legislație pentru eliminarea treptată a importurilor de petrol și gaze rusești din UE până la 1 ianuarie 2028, în contextul în care Bruxelles-ul încearcă să rupă relațiile sale energetice cu Rusia, vechi de decenii, în contextul războiului lansat de Moscova împotriva Ucrainei în 2022.

Țările UE negociază planurile și iau în considerare propuneri pentru a încerca să îngreuneze reetichetarea gazului rusesc de către companii ca fiind „tranzitat” prin Rusia după ce a fost produs în altă țară.

„Autoritățile vamale ar trebui să refuze importul presupuselor volume de tranzit, cu excepția cazului în care se pot furniza dovezi fără echivoc care să demonstreze că gazul a fost în tranzit prin Federația Rusă și că a fost produs într-o altă țară decât Federația Rusă”, se arată în proiectul celei mai recente propuneri de negociere, datat 4 septembrie.

Potrivit proiectului, în mod special gazul importat prin conducta TurkStream – care vine din Rusia spre Turcia, după care este transportat mai departe către Bulgaria – ar trebui considerat gaz rusesc și nu numai gaz care a tranzitat Rusia.

„Federația Rusă este un exportator major de gaze și nu a jucat vreun rol vizibil ca țară de tranzit al gazelor în trecut”, se mai arată în proiect.

Propunerea reflectă îngrijorările că firmele ar putea reeticheta importurile de gaze rusești pentru a evita interdicția UE. Dovedirea originii gazelor, care pot fi amestecate în tranzit, este recunoscută ca fiind dificilă.

Un purtător de cuvânt al Danemarcei, care deține președinția rotativă a UE și a redactat documentul, a refuzat să comenteze.