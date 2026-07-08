Negocieri la Cotroceni. „Guvernul de armistițiu” pe care l-ar vrea PNL și condițiile PSD

Liderii PNL, PSD, UDMR, USR și Minorităților sunt așteptați luni la Cotroceni, într-o încercare a lui Nicușor Dan de a debloca negocierile pentru formarea guvernului, au declarat pentru HotNews surse din fosta coaliție.

Ultima discuție în acest format a avut loc la finalul lunii trecute, iar rezultatul a fost „blocaj total”. La două săptămâni distanță, nu sunt semnale de reconciliere. Ambele părți așteaptă o flexibilizare din tabăra opusă. În acest moment, pe masa lui Nicușor Dan se află două propuneri de premier: Siegfried Mureșan, din partea PNL-USR-UDMR, și Sorin Grindeanu, susținut de PSD.

PNL ar putea renunța la Mureșan, într-un singur scenariu

Potrivit surselor HotNews din PNL, o variantă care ar putea fi agreată de liberali este „un guvern de armistițiu”. Acesta ar însemna un premier independent în fruntea unei echipe de ministri politici. Și în această variantă, liberalii insistă pe „rotativă”. Acesta este în acest moment singurul scenariu în care ar renunța la propunerea ca Siegfried Mureșan să fie premier.

Mai exact, susțin sursele din partid, compromisul este ca premierul independent să guverneze cu miniștri PNL-USR-UDMR în prima jumătate a mandatului, iar în a doua, cu miniștri PSD. Alexandru Nazare este varianta de „neutru” luată în calcul, spun sursele citate.

Soluția luată în calcul de liberali vine în contextul în care exclud susținerea ca premier a lui Sorin Grindeanu, iar liderul PSD declară, la rândul său, că social-democrații nu-l vor pe Siegfried Mureșan.

PSD nu exclude tehnocratul

Totuși, surse din PSD au declarat pentru HotNews că social-democratii nu exclud varianta unui unui guvern cu premier tehnocrat, dar cu miniștri politici. Cât privește rotativa, aceasta, susțin aceleași surse, este agreată doar în condițiile cu premier politic și cu PSD în prima parte a mandatului.

Mai mult, PNL insistă pe un acord cu termeni foarte clari pe care PSD să și-l asume. Sorin Grindeanu a declarat că este dispus la un asemenea angajament, însă dacă liberalii sunt de acord să dea mandatul de premier PSD.

Totodată, Kelemen Hunor a lansat recent ideea refacerii coaliției PNL-PSD-UDMR. În acest scenariu, USR ar rămâne în opoziție. Deși varianta este agreată de Sorin Grindeanu, este respinsă de Dominic Fritz și Ilie Bolojan.

Tensiunile din ultima întâlnire

Ultima dată când Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Kelemen Hunor și Varujan Pambuccian au stat la aceeași masă cu președintele Nicușor Dan a fost pe 26 iunie.

În urma consultărilor, PSD a rămas la propunerea de premier a lui Sorin Grindeanu, iar PNL, USR și UDMR l-au susținut pe Siegfried Mureșan. La final, Nicușor Dan a tras concluzia că „am revenit la blocajul politic pe care îl credeam depășit” și a lansat un atac la adresa PNL, partid pe care l-a acuzat că și-a schimbat poziția pe parcursul negocierilor.

„În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD. Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția”, scria Nicușor Dan vineri, 26 iunie.

În pragul noii runde de consultări, nu există niciun semnal venit dinspre liberali, că ar fi dispuși să susțină un guvern PSD în altă formă decât într-o rotativă cu guvern PNL-USR-UDMR în prima parte.

Odată cu invitația venită dinspre Cotroceni, partidele au renunțat la planul de a se întâlni la finalul acestei săptămâni, pentru a discuta despre PNRR, potrivit surselor HotNews din PNL și PSD.