Grindeanu, mesaj dur către USR, care „ar trebui să meargă în opoziție”: „Fritz n-a înțeles că el nu mai are partid” / Ce așteaptă de la PNL

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a acuzat pe foștii săi parteneri de coaliție de la PNL și USR că blochează găsirea unei soluții pentru depășirea crizei politice și a spus că, în opinia lui, formațiunea condusă de Dominic Fritz n-ar trebui oricum să facă parte dintr-o viitoare construcție guvernamentală.

Întrebat, într-un interviu difuzat luni de Digi24, dacă îi sună pe liderii PNL și USR pentru a se așeza din nou la masa discuțiilor, liderul PSD a răspuns cu o ironie: „Păi, nu, să știți că îmi e destul să îl sun pe Bolojan ca să știu ce face USR, că poate Fritz n-a înțeles că el nu mai are partid”.

„USR e condus tot de Bolojan, deci nu trebuie să îl sun și pe Fritz”, a continuat social-democratul.

Grindeanu: „Siegfried Mureșan este un Bolojan mai mic”

Sorin Grindeanu a spus că PSD nu susține propunerea PNL-USR-UDMR pentru postul de premier „pentru că Siegfried Mureșan este un Bolojan mai mic”.

El i-a acuzat pe cei din PNL și PSD că se răzgândesc constant și „inventează” condiții pentru a nu vota un nou guvern.

„O să vedeți că de fiecare dată când se face un pas înainte se inventează altul nou. Sunt dispus să facem tot ceea ce putem să ajungem la un compromis, dar hai să ne stabilizăm odată și să nu inventăm lucruri noi doar din dorința de a rămâne în funcție, în speță Ilie Bolojan, fiindcă asta se întâmplă de o săptămână”, a adăugat liderul social-democrat.

Mesaj pentru PNL

În același interviu, Sorin Grindeanu a îndemnat PNL să revină asupra hotărârilor interne prin care liberalii au exclus formal o nouă guvernare alături de PSD.

„În acest moment există vreo patru hotărâri, dacă nu mă înșel, la Partidul Național Liberal prin care spun că nu mai fac cu PSD. Eh, un prim pas, ca să nu mai inventeze în fiecare zi altceva ca să nu voteze un guvern, este să își facă o hotărâre prin care spun, gata, am depășit acea etapă, putem să ne așezăm la masă și să discutăm. Până atunci, mă scuzați, dar ce pot eu să cred de la PNL? Sau PSD ce poate să creadă? Că vin cu oferte de ochii lumii, fiindcă într-un final au o hotărâre că nu fac cu PSD”, a declarat Sorin Grindeanu.

Apelul a fost respins între timp de un vicepreședinte al partidului.

„PSD continuă să creadă că poate dicta altor partide ce decizii să ia și cum să se organizeze. Este o atitudine profund nedemocratică, care trădează aceeași mentalitate de control, aroganță și abuz de putere care a definit PSD de-a lungul existenței sale. Reflexele autoritare nu dispar prin declarații de presă, iar PSD demonstrează încă o dată că nu s-a desprins de ele”, a fost reacția lui Alexandru Muraru.

Sorin Grindeanu l-a lăudat pe Nicușor Dan

Liderul PSD a vorbit și despre colaborarea cu președintele Nicușor Dan., despre care a spus că, „spre deosebire de Ilie Bolojan, a înțeles să fie echilibrat în această perioadă”.

„Eu și PSD n-am avut niciun fel de colaborare cu Nicușor Dan, iar eu, personal, în toată istoria, dacă vreți, am fost adversari, în afară de turul 2, anul trecut, când eu l-am votat, aproape toți colegii mei sunt convins că au făcut acest lucru, în finala cu Simion, dar de aici până la a spune că există colaborări din acestea, dincolo de cadrul instituțional, e o mare, mare prostie”, a mai declarat Sorin Grindeanu.

O nouă întâlnire între liderii fostei coaliții, dar nu pentru Guvern

Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor se vor întâlni la sfârșitul acestei săptămâni, au declarat pentru HotNews surse din PSD și PNL.

Conform surselor liberale, scopul întrevederii nu sunt discuțiile pentru formarea Guvernului, ci proiectele din PNRR., care are ca termen limită pentru îndeplinirea obligațiilor pe care și le-a asumat România data de 31 august.

Este vorba despre șase proiecte principale, a căror miză totală este de aproximativ 4,5 miliarde de euro.