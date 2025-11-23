Negocieri la Geneva, astăzi, privind războiul din Ucraina / Europenii au și ei un plan de pace / Trump i-a trimis în Elveția pe Rubio și Witkoff

Înalți oficiali din Statele Unite, Ucraina și consilieri de securitate națională din Franța, Marea Britanie și Germania se întâlnesc duminică la Geneva pentru a discuta proiectul de plan al Administrației Donald Trump pentru încheierea războiului din Ucraina.

Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și secretarul de stat Marco Rubio urmează să sosească și ei pentru discuțiile privind încheierea invaziei rusești.

Întâlnirea are loc în contexul în care Trump a spus vineri că Volodimir Zelenski are termen până joi să aprobe planul în 28 de puncte, care solicită Ucrainei să cedeze teritorii, să accepte limitări ale armatei sale și să renunțe la ambițiile de a adera la NATO. Discuțiile din Elveția au fost anunțate de Kiev sâmbătă, iar președintele ucrainean a aprobat componența delegației sale și instrucțiunile pentru negocieri.

Nimic nu va fi convenit fără o întâlnire Trump – Zelenski

„Sperăm să punem la punct ultimele detalii… pentru a redacta un acord avantajos pentru ei (Ucraina)”, a declarat un oficial american pentru Reuters.

„Nimic nu va fi convenit până când cei doi președinți nu se vor întâlni”, referindu-se la Trump și Zelenski.

Trump a spus sâmbătă că actuala sa propunere nu este oferta sa finală, declarația venind după ce Ucraina şi aliaţii săi europeni au subliniat că planul de pace propus de Trump poate fi o bază pentru discuţii, însă necesită „eforturi suplimentare”

Secretarul Armatei SUA, Daniel Driscoll, a sosit la Geneva înaintea discuțiilor, iar delegația ucraineană urma să vină sâmbătă seara, a declarat oficialul.

Europenii au și ei un plan de place

Consilierii de securitate națională din așa-numita alianță E3 formată din Franța, Marea Britanie și Germania se vor alătura discuțiilor, alături de Uniunea Europeană. Italia va trimite, de asemenea, un oficial, au declarat surse diplomatice.

Liderii europeni și alți lideri occidentali au declarat sâmbătă că planul de pace al SUA, care susține cererile cheie ale Rusiei, constituie o bază pentru negocierile de încheiere a războiului, dar că este nevoie de „eforturi suplimentare”, întrucât aceștia caută o înțelegere mai bună pentru Kiev înainte de termenul limită de joi.

O sursă din cadrul guvernului german a declarat că un proiect european de plan de pace, bazat pe propunerea SUA, a fost trimis Ucrainei și administrației americane.

Planul american pentru Ucraina are nevoie de „lucru suplimentar”, au afirmat sâmbătă, într-o declarație comună, 11 lideri, majoritatea europeni, după o reuniune care a avut loc în marja summitului G20, desfășurat în Africa de Sud.

„O alegere foarte dificilă”

Planul de pace în Ucraina cu 28 de puncte conceput de SUA, în colaborare cu Rusia, obligă Kievul să renunțe la teritorii pe care le controlează încă în estul țării, să limiteze dimensiunea armatei sale și să accepte că nu va adera niciodată la NATO, potrivit unui proiect obținut de Axios și verificat de un oficial ucrainean, un oficial american și o sursă familiarizată cu propunerea.

Vineri, într-un mesaj grav către ucraineni, Zelenski a spus că țara „se confruntă cu o alegere foarte dificilă. Este unul dintre cele mai grele momente din istoria noastră”. Semnalul liderului de la Kiev a venit în timp ce Ucraina este presată de administrația lui Donald Trump să accepte planul de pace negociat de Statele Unite cu Rusia.

Trump a confirmat apoi că a dat Ucrainei un ultimatum să accepte planul său de pace până joia viitoare: „Va trebui să-i placă”.

La rândul său, președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri că a primit planul de pace propus de Trump, amenințând Ucraina și susținînd că aceasta și aliații săi europeni „încă se amăgesc”.