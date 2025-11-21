VIDEO Volodimir Zelenski: „Ucraina e pusă în fața unei decizii dificile, pierderea demnității sau pierderea unui partener-cheie”. Mesajul președintelui către națiune, despre planul de pace negociat de SUA și Rusia

„Ucraina se confruntă cu o alegere foarte dificilă. Acesta este unul dintre momentele principale din istoria noastră”, afirmă președintele Volodimir Zelenski într-un mesaj adresat ucrainenilor, vineri după-amiază, în Kiev. Ucraina este presată de Administrația lui Donald Trump să accepte planul de pace negociat de Statele Unite cu Rusia.

Presiunea pusă acum de americani este mai mare decât în timpul eforturilor de pace anterioare. Conform agențiilor internaționale de presă, Washingtonul a ameninţat Ucraina cu sistarea furnizării de arme şi informaţii dacă respinge planul. Mai mult, americanii vor ca Ucraina să semneze un acord-cadru până joia viitoare.

În mesajul său de 10 minute adresat națiunii, din fața palatului prezidențial din Kiev, Volodimir Zelenski avertizează că Ucraina s-ar putea confrunta cu o „alegere foarte dificilă: fie să-și piardă demnitatea, fie să riște să piardă un partener cheie”, o referire la Statele Unite și presiunea de a accepta planul de încheiere a războiului cu Rusia, care a lansat invazia pe scară largă asupra Ucrainei în februarie 2022.

Ce le-a transmis Zelenski ucrainenilor:

„Acum este unul dintre cele mai dificile momente din istoria noastră. Ucraina se confruntă cu o alegere foarte dificilă: fie pierderea demnității, fie riscul de a pierde un partener-cheie. Fie 28 de puncte dificile, fie o iarnă foarte grea”.

„Ni se cere să avem încredere în cel care ne-a atacat deja de două ori și să așteptăm un răspuns. Vom lucra calm, dar în același timp rapid, cu Statele Unite și partenerii și nu vom da inamicului motive să spună că Ucraina nu vrea pace”.

„Mă voi lupta pentru ca planul de pace să țină cont de două puncte: demnitatea și libertatea ucrainenilor. Vom face totul pentru a pune capăt războiului, dar Ucraina, Europa și pacea globală nu se vor sfârși”.

„Ținem piept uneia dintre cele mai mari armate ale lumii de aproape patru ani. Oamenii noștri vor ca războiul să se încheie. Suntem făcuți din oțel, dar chiar și cel mai puternic metal nu poate rezista la nesfârșit”.

„În prima zi a războiului, inamicul nu ne-a văzut spatele. Aceasta este virtutea. Aceasta este libertatea. Cel mai cumplit lucru pentru Rusia este unitatea ucrainenilor. Avem nevoie de ea acum mai mult ca oricând, pentru o lume demnă. Oameni, cetățeni, politicieni – trebuie să fim împreună, să încetăm certurile și jocurile politice. Îmi va fi mai ușor să obțin o pace demnă, știind că poporul Ucrainei este alături de mine”.

„Săptămâna viitoare nu va fi ușoară. Va exista multă presiune pentru a ne dezbina. Inamicul va face totul pentru a împiedica reușita noastră. Nu avem dreptul să-i permitem asta. Trebuie să fim uniți în Ucraina pentru pacea, demnitatea și libertatea noastră. Cred și știu că nu sunt singur”.

Ce conține planul de pace în 28 de puncte pe care Trump îl impune Kievului

Planul propus, ce are 28 de puncte, prevede în principal ca Ucraina să cedeze Rusiei complet regiunea Donbas (alcătuită din provinciile estice Doneţk şi Lugansk), care împreună cu peninsula Crimeea ar fi recunoscute de facto ca fiind ruseşti, dar teritoriile din Donbas cedate Rusiei şi care în prezent nu se află sub controlul acesteia ar deveni zone tampon demilitarizate, în timp ce provinciile Herson şi Zaporojie din sud şi sud-est ar fi împărţite de-a lungul liniei frontului actuale.

De asemenea, Ucrainei i se solicită să-şi limiteze forţele armate, reducându-şi efectivele la cel mult 600.000 de soldaţi, să renunţe la toate armele cu rază lungă de acţiune, precum şi la aspiraţia de a adera la NATO, angajament de neutralitate militară pe care să şi-l înscrie în Constituţie. În schimb, Ucraina ar putea primi garanţii de securitate occidentale, dar fără prezenţa de trupe străine pe teritoriul său.