Negocieri pentru Guvern: PSD încearcă un nou scenariu în Parlament. Ce fac celelalte partide

PSD caută și testează dacă adună voturile necesare în Parlament pentru o guvernare social-democrată, spun surse din partid pentru HotNews. Este cel mai recent scenariu analizat, după ce Sorin Grindeanu a spus, luni, răspunzând la o întrebare a președintelui Nicușor Dan, că partidul își asumă guvernarea. Ce arată însă matematica parlamentară?

Negocierile pentru formarea noului Guvern continuă, iar discuțiile se derulează pe mai multe fronturi. Oficial, mâine continuă consultările la Cotroceni. Nicușor Dan îi primește pe parlamentarii neafiliați și pe două dintre micile grupuri parlamentare – respectiv, Uniți Pentru România (UPR), format din foști parlamentari POT, și PACE – Întâi România, din care fac parte foști parlamentari aleși pe listele S.O.S România și POT.

Tot oficial, principalele partide din fosta coaliție de guvernare – PSD, PNL, USR, UDMR și minoritățile – nu au anunțat nicio schimbare.

PNL și USR nu și-au schimbat poziția: intră în opoziție, dacă PSD face parte din orice Guvern.

UDMR exclude în continuare participarea într-o guvernare susținută de AUR (90 de voturi) sau să facă parte dintr-un Guvern minoritar.

Grindeanu, scenariile și „varianta care nu e printre preferate”

Acum, PSD încearcă să coaguleze o majoritate în Parlament pentru a-și învesti propriul Guvern, unul monocolor – adică format doar din membrii PSD, spun surse politice pentru HotNews. Este o variantă despre care a vorbit și fostul președinte Traian Băsescu, care a spus că „PSD este cel mai experimentat partid în a-și crea majorități în Parlament”.

Discuțiile au apărut după ce președintele Nicușor Dan a întrebat delegația social-democrată, luni, la consultările de la Cotroceni, dacă își asumă guvernarea. „Răspunsul a fost că da”, au spus surse din rândul social-democraților pentru HotNews.

Totodată, Sorin Grindeanu a confirmat, miercuri, într-un interviu acordat Adevărul, că scenariul unei Guvernări PSD „este o treabă pe care nu o exclud”.

„Și-am spus-o şi preşedintelui”, a continuat liderul PSD, care a recunoscut apoi: „Dar nu e una din variantele care, să spunem, e printre preferatele, până la urmă, a preşedintelui, că aţi văzut condiţiile. Aici nu ţine doar de PSD”, a explicat el.

Grindeanu a mai spus că este în continuare de acord și cu varianta unui premier tehnocrat care să conducă un cabinet de miniștri politici.

„PSD are voturile și fără AUR”, spune un lider social-democrat. Ce arată calculele

În scenariul unui Guvern doar PSD, social-democrații caută susținere în Parlament din partea neafiliaților (21 de voturi), UDMR (31 de voturi), minorităților (17 voturi) și a micilor grupuri parlamentare – PACE (11 voturi) și UPR (16 voturi).

„PSD are voturile și fără AUR”, susține un lider al partidului. Dar ce arată matematica parlamentară? Calculele sunt simple.

În această ipoteză, cu susținere de la neafiliați, UDMR, minorități, PACE și UPR, se ajunge la 224 de voturi. Adică cu 9 sub cele necesare pentru învestirea unui Guvern.

Așa că, pe această formulă de calcul, PSD (127 de voturi) mizează în continuare pe ruperea PNL și pe voturile câtorva liberali care ar putea să îl trădeze pe Ilie Bolojan, potrivit unor surse, pentru a ajunge la cele 233 de voturi necesare.

UDMR exclude clar anumite scenarii

Și în timp ce se uită spre PNL, PSD nu știe sigur dacă poate conta pe cele ale UDMR. Și asta cu atât mai mult cu cât PSD analizeză inclusiv varianta unui Guvern minoritar alături de acest partid.

Kelemen Hunor a declarat marți seara, într-un interviu pentru Digi24, că varianta ca UDMR să facă parte dintr-un Guvern minoritar cu PSD „nu există”.

„Nu se poate. Nu vrem, nu se poate. (…) Eu de săptămâna trecută spun că nu există aceasta soluţie, nu există această posibilitate”, a afirmat el.

Astăzi, la Parlament, Kelemen Hunor și-a întârit această declarație, precizând și că nu a mai discutat cu Sorin Grindeanu de luni, când au fost consultările la Cotroceni.

„Noi suntem acum în acea parte a fostei coaliţii care a fost dată jos de PSD şi de AUR. (…) Plus, la noi există o linie roşie – AUR. Eu nu pot să trec peste asta. Nici măcar nu ajung să discut condiţiile PSD-ului sau să discut o formare a unei coaliţii minoritare. Plus, dacă ar fi o astfel de soluţie, asta ar însemna că eşti la mâna celor de la AUR. Nu se poate, nu pot accepta eu aşa ceva”, a mai spus liderul UDMR.

De astfel, recent, Kelemen Hunor a vorbit și despre varianta intrării formațiunii în opoziție:

„Eu nu pot să vă promit astăzi că UDMR-ul în 2026, în lunile care urmează, va putea să participe la guvernare, poate că vom intra în opoziție. Pe mine nu mă sperie așa ceva. Consider că pentru construcție opoziția poate să fie o șansă nouă. Dar noi vrem să fim partea unui guvern care să fie în stare să facă ordine în țară, să dea soluții bune la problemele țării”, a declarat vineri liderul UDMR.

PNL și USR rămân pe aceeași poziție

PNL și USR nu și-au schimbat deloc poziția. Ambele partide refuză să mai intre într-o coaliție alături de PSD și, de asemenea, să voteze un Guvern din care fac parte social-democrații, indiferent dacă e condus de un tehnocrat, despre care spun că ar deveni „doar un paravan pentru o guvernare PSD pro-privilegii și anti-reforme”, sau de un premier politic.

Este de așteptat ca liderii partidelor parlamentare să fie chemate din nou la Cotroceni, pentru o nouă rundă de negocieri.

Președintele caută majoritatea parlamentară, dar are și o listă cu câteva variante de premier tehnocrat. Printre numele aflate pe această listă de numără Delia Velculescu, șefa misiunii FMI în Africa de Sud, Radu Burnete, consilier prezidențial pe politici economice și Eugen Tomac, consilier onorific al președintelui pentru relația cu românii de pretutindeni.

În acest moment, nu este clar din ce tabără va veni prima cedare semnificativă.