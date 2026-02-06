După amenințările reciproce și trimiterea unei „armada masive” în Orientul Mijlociu, SUA și Iranul încearcă azi și cartea diplomației. Ce vizează negocierile și care sunt „liniile roșii”

Înalți oficiali americani și iranieni sunt așteptați să se întâlnească vineri în Oman pentru discuții directe, în contextul unei crize care a stârnit temeri privind o confruntare militară între cele două țări, scrie BBC. Negocierile au loc după ce SUA și-au întărit prezența militară în Orientul Mijlociu. O dispută asupra agendei întâlnirii, în special diferențele privind formidabilul program de rachete al Teheranului, sugerează că progresele vor fi greu de obținut, potrivit Reuters.

Negocierile sunt programate să înceapă în Muscat după ora locală 10 (8, ora României), potrivit unui membru al echipei iraniene de negociatori, citat de televiziunea de stat iraniană, scrie Al Jazeera.

Deși ambele părți și-au manifestat disponibilitatea de a relua diplomația în legătură cu disputa nucleară de lungă durată dintre Teheran și Occident, Washingtonul dorește ca discuțiile să vizeze programul nuclear al Iranului, rachetele balistice, sprijinul acordat grupurilor armate din regiune și „tratamentul propriului popor”, a declarat miercuri secretarul de stat american Marco Rubio.

Iranul a declarat că dorește ca ministrul de externe Abbas Araqchi și trimisul special al SUA pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, să discute doar problemele nucleare la Muscat.

„Iranul intră în diplomație cu ochii deschiși și cu o memorie clară a anului trecut. Ne angajăm cu bună-credință și rămânem ferm pe poziția noastră în ceea ce privește drepturile noastre. Angajamentele trebuie respectate”, a declarat Araqchi vineri, înaintea discuțiilor.

„Angajamentele trebuie respectate. Egalitatea, respectul reciproc și interesul reciproc nu sunt retorică , sunt o necesitate și pilonii unui acord durabil.”

„Armadă” masivă trimisă de SUA în Orientul Mijlociu

În iunie, Statele Unite au lovit ținte nucleare iraniene, alăturându-se în etapele finale ale unei campanii de bombardamente israeliene care a durat 12 zile. De atunci, Teheranul a declarat că activitatea de îmbogățire a uraniului a fost oprită.

Conducerea Teheranului rămâne profund îngrijorată de faptul că președintele american Donald Trump ar putea să-și pună în aplicare amenințările de a ataca Iranul, în contextul concentrării forțelor navale americane în apropierea Iranului.

Concentrarea forțelor navale americane, pe care Trump a numit-o o „armadă” masivă, a urmat unei represiuni sângeroase a guvernului asupra protestelor naționale din Iran de luna trecută, accentuând tensiunile dintre Washington și Teheran.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat joi reporterilor că Trump încearcă să stabilească dacă se poate ajunge la un acord, dar a emis și un avertisment.

„În timp ce aceste negocieri au loc, aș dori să reamintesc regimului iranian că președintele are la dispoziție multe opțiuni, în afară de diplomație, în calitate de comandant suprem al celei mai puternice armate din istoria lumii”, a adăugat ea.

Avertismentul lui Trump

Trump a avertizat că „lucruri rele” s-ar putea întâmpla dacă nu se ajunge la un acord, intensificând presiunea asupra Republicii Islamice într-o situație de impas care a dus la amenințări reciproce cu atacuri aeriene.

Iranul a avertizat că va răspunde dur la orice atac militar și a avertizat țările vecine care găzduiesc baze americane că ar putea fi în linia de foc dacă ar fi implicate într-un atac.

„Este foarte dificil să ne imaginăm că vor face concesii suficiente în cadrul negocierilor de mâine pentru ca SUA să poată afirma în mod credibil că a făcut un progres. Și aici cred că un conflict militar este mai probabil decât improbabil”, a declarat Edmund Fitton-Brown, cercetător principal la think-tank-ul The Foundation for Defense of Democracies din Washington.

Teheranul exclude discuțiile despre capacitățile de apărare

Negociatorii din Oman vor trebui să treacă peste linia roșie a Iranului în ceea ce privește discutarea programului său de rachete pentru a ajunge la un acord și a evita viitoare acțiuni militare. Teheranul a exclus categoric discuțiile privind „capacitățile sale de apărare, inclusiv rachetele și raza lor de acțiune”.

Cu câteva ore înainte de începerea negocierilor, televiziunea de stat iraniană a anunțat că „una dintre cele mai avansate rachete balistice cu rază lungă de acțiune ale țării, Khorramshahr 4”, a fost amplasată într-unul dintre vastele complexe subterane de rachete ale Gărzii Revoluționare.

Cu toate acestea, Teheranul este dispus să dea dovadă de „flexibilitate în ceea ce privește îmbogățirea uraniului, inclusiv predarea a 400 kg de uraniu puternic îmbogățit și acceptarea îmbogățirii zero în cadrul unui acord de consorțiu ca soluție”, au declarat oficialii iranieni pentru Reuters săptămâna trecută. Iranul insistă, de asemenea, că dreptul său de a îmbogăți uraniu nu este negociabil.

Iranul susține că activitățile sale nucleare au scopuri pașnice, nu militare, în timp ce SUA și Israelul l-au acuzat de eforturi anterioare de a dezvolta arme nucleare.

Influența Teheranului în întreaga regiune a fost grav slăbită de atacurile Israelului asupra aliaților săi regionali – cunoscuți sub numele de „Axa Rezistenței” – de la Hamas în Gaza la Hezbollah în Liban, Houthi în Yemen și milițiile din Irak – precum și de înlăturarea de la putere a dictatorului sirian Bashar al-Assad, un aliat apropiat al Iranului.