Neînțelegeri în opoziție privind moțiunea de cenzură. Pace se filmează când strânge semnături, AUR spune că mai așteaptă o lună / Ce arată calculele din Parlament

Plenul Parlamentului, în momentul votului pentru cea de-a doua moțiune de cenzură depusă de AUR, POT și SOS România. Foto: HotNews / Laurențiu Ungureanu

Pentru depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului este nevoie de 116 semnături din partea parlamentarilor. Grupul Pace, care are doar 12 membri, insistă că vrea să dea jos Guvernul în această lună. Fără semnăturile AUR (90 de parlamentari în total), acest lucru face ca misiunea celor de la Pace să fie aproape imposibilă. Liderul AUR Petrișor Peiu a declarat în repetate rânduri în ultima perioadă că partidul său va depune moțiune de cenzură în luna mai.

Ca o moțiune de cenzură să treacă este nevoie de 233 de voturi. Odată trecută o moțiune de cenzură, Guvernul pică și e nevoie de noi negocieri politice pentru formarea unei majorități parlamentare care să susțină un nou Guvern.

Discuțiile din opoziție despre depunerea unei moțiuni de cenzură vin în contextul în care luni, 20 aprilie, PSD decide dacă rămâne la guvernare și, dacă da, sub ce formă. Principalul scenariu luat în calcul este retragerea miniștrilor PSD din Guvernul Bolojan, conform surselor HotNews.

Reprezentanții grupului Pace au transmis miercuri presei un videoclip în care arată că au început strângerea semnăturilor pentru moțiunea de cenzură. Ei au trimis și textul moțiunii, intitulată „Progresismul ucide România – Guvernul Bolojan a adus foamea și frigul în casele românilor”.

Textul moțiunii de cenzură poate fi citit mai jos:

Pace are doar 12 dintre cele 116 semnături necesare pentru depunerea unei moțiuni de cenzură. Moțiunea va fi depusă în luna aprilie, „cu semnăturile opoziției”, a transmis presei senatorul Pace Clement Sava.

Pentru moment nu e clar care opoziție, având în vedere că AUR a transmis în repetate rânduri că partidul va depune moțiune de cenzură abia luna viitoare, în mai. Săptămâna trecută, când Pace a anunțat moțiunea de cenzură, Peiu a declarat pentru HotNews că reprezentanții Pace nu s-au consultat cu AUR și că „noi depunem peste o lună”. Marți, într-o conferință de presă la Parlament, liderul AUR a susținut din nou același lucru.

Întrebați de mai mulți jurnaliști, inclusiv de HotNews, despre cum vor strânge cele 116 semnături fără AUR, reprezentanții Pace nu au oferit niciun răspuns.

Calculele din Parlament

În acest moment, partidele aflate la guvernare (PSD, PNL, USR, UDMR și Minoritățile naționale) au împreună 310 parlamentari, cu mult peste cele 233 de voturi de care este nevoie pentru majoritate.

Opoziția (AUR, SOS România, POT și PACE) are 131 de voturi. Acestora li s-ar putea adăuga și cei 22 de parlamentari neafiliați. Asta duce la un total de 153 de membri, mai puțin decât numărul necesar de voturi pentru ca moțiunea să fie adoptată și, drept urmare, să ducă la căderea guvernului.

Opoziția fără AUR are doar 41 de parlamentari. Lor li se pot adăuga cei neafiliați, care ar duce la un total de 63 de aleși. În acest caz, numărul de senatori și deputați pentru depunerea unei moțiuni de cenzură este insuficient.

Calculele privind numărul de locuri din Parlament arată clar faptul că fără AUR opoziția nu are numărul necesar de semnături pentru depunerea unei moțiuni de cenzură.

Câți parlamentari are fiecare partid: