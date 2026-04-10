Parlamentarii Pace – Întâi România anunță moțiune de cenzură împotriva guvernului Bolojan. AUR: „Nu s-au consultat cu noi”

Grupul parlamentar Pace – Întâi România va depune săptămâna viitoare o moțiune de cenzură în Parlament împotriva Guvernului Bolojan, au declarat reprezentanții grupului pentru HotNews. Parlamentarii din acest grup nu au numărul suficient de semnături fără un eventual sprijin de la AUR, însă acest partid a precizat că va depune o moțiune separată, în luna mai.

„Săptămâna viitoare, marți, adunăm semnăturile. Ca de fiecare dată, de la AUR și neafiliați, posibil POT și SOS”, a declarat unul dintre senatorii Pace, Clement Sava.

Pentru depunerea unei moțiuni de cenzură este nevoie de 116 semnături. Pace are doar 12 parlamentari, AUR 90, iar numărul parlamentarilor neafiliați se ridică la 22. Acestora li s-ar mai putea adăuga 15 deputați SOS România și alți 14 de la POT.

Anunțul depunerii de cenzură din partea Pace vine cu doar câteva zile înainte ca PSD să decidă dacă rămâne la guvernare și dacă da, în ce formă. Consultarea PSD va avea loc în 20 aprilie.

AUR va depune separat moțiune de cenzură

Reprezentanții AUR au spus pentru HotNews că partidul va depune moțiunea de cenzură peste o lună, conform planului inițial.

„Nu s-au consultat cu noi. Noi depunem peste o lună”, a declarat Petrișor Peiu.

Liderul celor de la POT, Răzvan Chiriță, care vrea schimbarea numelui grupului său din POT în „Uniți pentru România”, a spus contactat de HotNews că „până în acest moment nu am avut nicio discuție cu reprezentanții grupului PACE pe acest subiect”.

„Vom analiza inițiativa în cadrul grupului parlamentar „Uniți pentru România”, atât din perspectiva oportunității politice, cât și a conținutului moțiunii. O decizie va fi luată după această analiză”, a explicat Chiriță pentru HotNews.

Pe 4 aprilie, liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu a precizat că partidul este decis să depună moţiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan în fiecare sesiune parlamentară, iar în actuala sesiune, cel mai probabil acest demers va fi făcut în luna mai, după ce vor fi anunţate datele oficiale privind starea economiei.

„Acum, ca principiu, în săptămâna mare nu prea cred că e normal să facem moţiuni de cenzură. Eu, personal, am anunţat şi am vorbit şi cu colegii că ar fi foarte interesant să avem această dezbatere a moţiunii de cenzură undeva pe 13 mai sau după, în ziua în care vom avea oficial al treilea trimestru de scădere economică, adică deja criză în toată regula. Pentru că atunci se va comunica oficial de la Institutul Naţional de Statistică rezultatul pe primul trimestru”, spunea Petrișor Peiu