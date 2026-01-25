Neliniște la Kremlin din cauza scutului american antirachetă Golden Dome. „Armata noastră va analiza îndeaproape aceste planuri”

Donald Trump, conferință de presă despre proiectul sistemului de apărare antirachetă Golden Dome, marți, 20 mai 2025, la Casa Albă. Credit: American Photo Archive / Alamy / Profimedia

Armata rusă monitorizează cu atenție planurile SUA privind scutul antirachetă Golden Dome, inclusiv în ceea ce privește Groenlanda, a declarat duminică Kremlinul, informează Reuters.

„Ce fel de cupolă va fi?”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, la televiziunea de stat rusă.

„Împotriva căror amenințări va fi concepută? Nu am nicio îndoială că armata noastră va monitoriza și analiza îndeaproape aceste planuri”, a spus Peskov.

Ce este Golden Dome

Denumit inițial „Cupola de Fier pentru America” de către Casa Albă, sistemul Golden Dome propus de SUA ar reflecta binecunoscutul sistem de apărare cu mai multe straturi al Israelului, potrivit USA Today.



Dezvoltat în parteneriat cu Statele Unite, sistemul de apărare al Israelului constă într-o serie de interceptori de rachete, obuze și mortiere cu rază scurtă de acțiune.



Golden Dome este un sistem futurist, constând în tehnologie spațială și terestră care se întinde pe întreg teritoriul Groenlandei.

Trump a menționat inițial astfel de planuri privind construirea unui dom în timpul primului său mandat, în 2019, și la începutul celui de-al doilea mandat, anul trecut, dar acestea au fost în mare parte respinse.

Planul Golden Dome vizează o protectție cu trei straturi de apărare aeriană. Sunt prevăzuți senzori care avertizează asupra amenințărilor iminente, rachete interceptoare terestre care vizează rachetele balistice inamice și sisteme suplimentare pentru a face față amenințărilor de la altitudini mai mici, inclusiv rachete hipersonice și drone inamice.

Golden Dome are, de asemenea, scopul de a utiliza o rețea de sute de sateliți care orbitează în jurul globului pentru a distruge rachetele inamice după ce acestea sunt lansate din țări precum China, Rusia, Iran sau Coreea de Nord.

Miza pentru Groenlanda

Dorința lui Trump de a revendica Groenlanda provine în parte din planuk ambițios pentru sistemul de apărare antirachetă Golden Dome.

Trump a afirmat în repetate rânduri că SUA au nevoie de Groenlanda „din punctul de vedere al securității naționale”.

Șeful Casei Albe și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au ajuns săptămâna aceasta la un acord-cadru după o întâlnire la Davos, un planul care nu este finalizat ce ar putea permite SUA să construiască noi baze militare pe insulă și să stabilească „zone de apărare”, pe care le va controla.