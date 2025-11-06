Nepalez, agresat și tâlhărit de doi tineri, la Sibiu. I-au luat telefonul și l-au forțat cu cuțitul să le spună parola

Agresiune a avut loc la lângă Sibiu, pe raza comunei Șelimbăr, unde un nepalez de 27 de ani, care lucrează în oraș, a fost atacat de două persoane care i-au furat telefonul mobil și l-au amenințat cu un cuțit ca să le spună parola pentru a muta bani din aplicația bancară a asiaticului, relatează publicația locală Turnul Sfatului.

Principalii suspecți, un bărbat de 39 de ani din județul Sibiu și o tânără de 23 de ani din județul Constanța, au fost reținuți miercuri pentru 24 de ore.

„În fapt, la data de 24 octombrie, în timp ce se afla într-un imobil din localitatea Șelimbăr împreună cu un bărbat de 27 de ani, cetățean străin, tânăra i-ar fi smuls telefonul din mână bărbatului, ar fi accesat o aplicația bancară din dispozitiv și ar fi transferat suma de 1882 de lei în contul personal. În același timp, pentru a facilita accesul la dispozitiv, bărbatul de 39 de ani ar fi amenințat victima cu un obiect tăietor/înțepător cu scopul de a obține parola telefonului și a aplicației bancare. Ulterior, cele două persoane bănuite de comiterea faptei au restituit telefonul victimei și au scos-o din imobil”, a transmis Poliția Sibiu.

Ei sunt acuzați de „tâlhărie calificată, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, accesul ilegal la un sistem informatic, complicitate la efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și complicitate la accesul ilegal la un sistem informatic”.

Cei doi vor fi prezentaț Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Sursă foto: Dreamstime.com