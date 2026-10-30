Neptun Deep va aduce OMV un plus de 500 milioane euro la profitul anual

Proiectul de gaze offshore Neptun Deep, în care acționari sunt OMV Petrom și Romgaz, este estimat să contribuie cu aproximativ 500 milioane euro la profitul operațional anual al OMV, odată ce producția va atinge nivelul maxim, potrivit noii șefe a grupului austriac, Emma Delaney.

Suma este echivalentă cu aproximativ 11% din profitul operațional ajustat al OMV pentru anul 2025.

Proiectul Neptun Deep este finalizat în proporție de aproape 90%, a precizat Delaney.

Neptun Deep, cel mai mare proiect energetic din România din ultimele aproape două decenii, va intra în producție în prima jumătate a anului viitor și are volume recuperabile estimate la aproximativ 100 miliarde metri cubi (aproximativ 700 milioane barili echivalent petrol).

Se estimează că Neptun Deep va atinge un nivel de producție de platou de 140 kbep/zi, pe care îl va menține timp de aproape 10 ani.

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