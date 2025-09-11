Netanyahu a decis să continue planul major de colonizare, care secționează Cisiordania. „Nu va exista niciodată un stat palestinian”

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a semnat joi un acord pentru a continua controversatul plan de extindere a colonizării, care ar secționa teritoriile pe care palestinienii le revendică pentru a-și crea un stat, informează Reuters.

„Nu va exista niciodată un stat palestinian. Acest loc este al nostru”, a declarat Netanyahu în timpul unei vizite la colonia Maale Adumim din Cisiordania, unde vor fi construite mii de noi unități de locuit.

„Vom proteja moștenirea noastră, teritoriul nostru și securitatea noastră”, a dat el asigurări.

Luna trecută, proiectul E1, care ar diviza Cisiordania ocupată și ar izola-o de Ierusalimul de Est, a primit aprobarea finală din partea comisiei de planificare din cadrul Ministerului israelian al Apărării.

Netanyahu a fost însoțit de membri naționaliști ai coaliției sale de guvernare, inclusiv de ministrul de finanțe de extremă-dreapta Bezalel Smotrich, care în august a declarat că statul palestinian „este șters de pe hartă, nu cu slogane, ci cu acțiuni”.

Măsura, luată la două zile după ce Israelul a încercat să-i ucidă pe liderii Hamas din Qatar și care a fost condamnată cu vehemență, ar putea agrava relațiile deja tensionate cu mulți dintre aliații statului evreu.

Reluarea proiectului riscă să izoleze și mai mult Israelul, care a văzut cum unii aliați occidentali, frustrați de continuarea și escaladarea planificată a războiului din Fâșia Gaza, au anunțat iau în calcul să recunoască statul palestinian la Adunarea Generală a Națiunilor Unite la sfârșitul acestei luni.

Zona E1 este situată în vecinătatea coloniei Maale Adumim și planul fost înghețat în 2012 și 2020, în urma obiecțiilor guvernelor din SUA și Europa.

Investiția totală în proiect, care va include construirea de drumuri și modernizarea infrastructurii majore, este estimată la aproape 1 miliard de dolari.

Capitalele occidentale și grupurile de campanie s-au opus proiectului de colonizare din cauza îngrijorării că acesta ar putea submina un viitor acord de pace cu palestinienii.

Soluția cu două state pentru conflictul israeliano-palestinian, care durează de zeci de ani, prevede un stat palestinian în Ierusalimul de Est, Cisiordania și Fâșia Gaza, care să coexiste cu Israelul.

Majoritatea comunității internaționale consideră că așezările israeliene din Cisiordania sunt ilegale în conformitate cu dreptul internațional.