Netanyahu cere anchetarea penală a militarilor care apar în documentarul „NAZA”: „Crime împotriva securității statului”

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat duminică investigarea şi urmărirea penală, pentru „crime grave împotriva securităţii Israelului”, a participanţilor la documentarul „NAZA”, care relatează uciderea în masă de civili din Gaza prin mărturiile a 24 de militari şi de oficiali din serviciile secrete israeliene, potrivit unui comunicat emis de biroul său, informează EFE, preluată de Agerpres.

„Filmul construieşte o naraţiune falsă, înşelătoare şi părtinitoare care defăimează Statul Israel şi IDF (Forţele de Apărare Israeliene) la nivel mondial şi dăunează grav imaginii Israelului”, a declarat prim-ministrul israelian, conform comunicatului de presă.

O mare parte din documentar se bazează pe investigaţii efectuate începând cu 2023 de jurnalistul israelian Yuval Abraham – co-regizor al filmului – şi publicate atât în revista israeliano-palestiniană +972, cât şi în ziarul britanic The Guardian, care şi produce „NAZA”.

În aceste investigaţii, mai multe surse de informaţii descriu cum, după atacul brutal al grupării teroriste palestiniene Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, Israelul a autorizat uciderea a zeci sau a sute de civili drept „daune colaterale” în atacuri împotriva unor înalţi oficiali Hamas.

De altfel, „NAZA” îşi ia numele de la acronimul folosit de serviciile de informaţii israeliene pentru a estima numărul de civili care ar putea fi ucişi într-un atac, de exemplu, „20 NAZA”.

Faptele reclamate de Netanyahu

Netanyahu i-a acuzat, de asemenea, pe participanţii la documentar de comiterea de „crime grave împotriva securităţii informaţiilor, defăimare penală şi prejudicierea intereselor diplomatice” ale ţării.

Conform unei declaraţii emise de biroul său, primul-ministru şi-a adresat solicitarea şefului Statului Major al Armatei Israeliene, generalul-locotenent Eyal Zamir directorului Shin Bet (serviciul de informaţii interne), David Zini şi procurorului general, Gali Baharav-Miara.

Documentarul descrie practica israeliană de a bombarda casele palestiniene, cu familii întregi înăuntru, odată ce tatăl, bănuit a fi militant Hamas, se întoarce acasă să doarmă.

De asemenea, „NAZA” descrie utilizarea modelelor de inteligenţă artificială care prezic – pe baza tiparelor de apeluri telefonice şi cu o rată de eroare de 15% – probabilitatea ca un locuitor din Gaza să fie militant, creând o listă de potenţiale ţinte.

Militarii care apar în „NAZA”, vorbind sub condiţia anonimatului din teamă de represalii, susţin, de asemenea, că armata israeliană a bombardat zone aflate sub incidenţa unor ordine de evacuare în Gaza, ştiind că încă mai exista o populaţie civilă acolo.

Armata israeliană, la rândul său, susţine că regulamentele sale interzic ţintirea deliberată a civililor şi impun comandanţilor să ia măsuri pentru a reduce la minimum daunele aduse populaţiei civile. De asemenea, afirmă că deciziile finale privind atacurile şi evaluarea riscului de victime civile revin ofiţerilor.