Premierul în exercițiu al Israelului, Benjamin Netanyahu, a confirmat pentru prima dată că ar fi de acord ca liderul Yashar, Gadi Eisenkot, să preia primul funcția de prim-ministru într-un guvern de unitate națională, conform unui comunicat de sâmbătă, citat de The Jerusalem Post.

Benjamin Netanyahu a spus că i s-ar părea firesc să conducă el un guvern de unitate națională, întrucât este liderul Likud, cel mai mare partid, dar că este pregătit să se abată de la acest principiu „dată fiind amploarea amenințării existențiale și posibilitatea de a se forma un guvern incapabil să se confrunte cu această amenințare”.

Netanyahu ar deveni premier alternativ

Netanyahu, care într-un astfel de scenariu ar fi la început premier alternativ, a precizat că este de acord ca Eisenkot să fie prim-ministru primul.

Poziția de premier alternativ are un statut juridic special și a fost creată în 2020, ca parte a unui acord de rotație între Benjamin Netanyahu și președintele de atunci al partidului Albastru și Alb, Benny Gantz.

În Israel, precedentul juridic le cere miniștrilor să demisioneze dacă sunt puși sub acuzare pentru infracțiuni grave, însă acest lucru nu este valabil pentru premier și nici pentru premierul alternativ, astfel că Netanyahu poate ocupa funcția în ciuda dosarelor penale care îl vizează.

Prin acordul din 2020, Netanyahu urma să rămână în guvern după ce i-ar fi predat poziția de premier lui Gantz, însă rotația nu s-a mai concretizat.

Netanyahu vrea negocieri „sincere și accelerate”

Premierul în exercițiu a cerut părților „să înceapă imediat negocieri reale, sincere și accelerate”. El a spus că se așteaptă la o „disponibilitate similară de a face compromisuri și concesii” din partea lui Eisenkot.

Netanyahu a mai susținut că guvernul de unitate propus va acționa pentru a „respinge aceste amenințări și a proteja securitatea și viitorul Israelului”.

Propunerea sa a fost criticată de Yair Lapid, din B`Yachad, și Yair Golan, liderul Democraților.

„Propunerea lui Netanyahu este încă o escrocherie transparentă a unui escroc în serie, care și-a înșelat toți partenerii și a încălcat toate acordurile”, a declarat Lapid.

„Destul cu manevrele și trucurile. Netanyahu a pierdut”, a afirmat Golan. „Este datoria noastră să respectăm voința alegătorilor și să formăm un guvern al schimbării și al salvării”, a mai spus acesta.