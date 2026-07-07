Netanyahu, nemulțumit după anunțul lui Trump legat de vânzarea avioanelor de luptă F-35 către Turcia: „Ar distruge echilibrul de putere”

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat marți, într-un interviu acordat postului american CNN, că vânzarea avioanelor de vânătoare F-35 către Turcia „ar distruge echilibrul de forțe” din Orientul Mijlociu, după ce președintele american Donald Trump a semnalat clar că ia în considerare această posibilitate, scrie AFP.

Vânzarea avioanelor F-35 către Ankara „ar distruge echilibrul de forțe din Orientul Mijlociu, deoarece Turcia are aspirații agresive”, a afirmat liderul israelian.

Președintele american anunțase mai devreme, alături de omologul său turc Recep Tayyip Erdogan, la summitul NATO de la Ankara, că va analiza posibilitatea vânzării acestui tip de avioane de vânătoare „stealth” către Turcia.

La doar câteva ore după afirmațiile lui Donald Trump, premierul israelian s-a pronunțat împotriva acestei posibile măsuri, chiar dacă a minimalizat divergențele dintre cei doi lideri mondiali.

În interviul acordat CNN, Netanyahu a avertizat că vânzarea celor mai avansate avioane de vânătoare ale Americii „nu face din Turcia un stat prietenos față de Statele Unite”. În contextul unei dispute tot mai intense cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan, Netanyahu a descris Ankara drept „un regim infectat de Frăția Musulmană, care urăște Statele Unite”.

„El nu este tocmai un aliat model al Statelor Unite”, a spus Netanyahu postului american de televiziune. „El (Recep Tayyip Erdogan, n.r.) amenință că va distruge țara mea, singurul stat evreiesc.”

Ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, a declarat săptămâna trecută că Israelul „a devenit o povară pe care umanitatea nu o mai poate suporta”, ceea ce l-a determinat pe șeful diplomației israeliene să condamne aceste remarci ca fiind „o incitare la genocid ca la carte”.

„Aceasta nu este o forță pentru pace și stabilitate. Când le acorzi această putere, vei vedea agresiune în urma ei”, a spus Netanyahu.

Netanyahu a mai afirmat că l-a îndemnat direct pe Trump să nu vândă avioanele de luptă Turciei, subliniind marți că acest lucru „ar distruge echilibrul de putere din Orientul Mijlociu”.

Însă Trump, care se află în Turcia cu ocazia summitului NATO, a dat de înțeles că este dispus să anuleze interdicția privind vânzarea modelului F-35 către Ankara, pe care a instituit-o în timpul primului său mandat. El a descris Turcia drept un aliat „extraordinar” al Statelor Unite.

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Netanyahu a minimalizat orice divergențe cu Trump, afirmând că cei doi sunt „pe aceeași lungime de undă” în privința problemelor majore, chiar și după ce Trump a declarat în weekend că liderul israelian „știe cine e șeful”.

„El este președintele Statelor Unite. Face ceea ce este bine pentru Statele Unite”, a spus Netanyahu. „Eu sunt prim-ministrul Israelului, fac ceea ce este important pentru Israel, iar de cele mai multe ori aceste lucruri coincid.”

Netanyahu, care a criticat public acordul nuclear cu Iranul încheiat sub fostul președinte Barack Obama, s-a abținut până acum să condamne actualul acord de armistițiu dintre SUA și Iran. Înțelegerea a pus capăt unui război pe care Netanyahu dorea să-l continue și a ridicat sancțiunile de lungă durată care împiedicau Iranul să-și vândă petrolul, în schimbul deschiderii strategicei Strâmtori Ormuz. Pactul lasă deschisă, de asemenea, posibilitatea unei reduceri suplimentare a sancțiunilor în valoare de sute de miliarde de dolari, în cazul în care cele două părți vor ajunge la o încetare permanentă a focului.

Un aspect esențial este faptul că acordul nu abordează niciuna dintre problemele majore pe care SUA și Israelul le-au identificat la începutul războiului, la sfârșitul lunii februarie, inclusiv programul nuclear al Iranului, producția sa de rachete balistice, sprijinul acordat grupărilor afiliate sau stocul de uraniu puternic îmbogățit. Întrebat despre acordul de încetare a focului, Netanyahu s-a arătat rezervat.

„Este prea devreme să spunem ce se va întâmpla”, a declarat el. „Președintele (Trump, n.r.) crede că poate opri programul nuclear al Iranului și consideră că poate face acest lucru prin negocieri. Am îndoielile mele, dar cred că ar trebui să i se acorde această șansă, iar el încearcă să realizeze acest lucru.”