Netanyahu spune că localități creștine din Liban au cerut să fie „anexate” de Israel

Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a afirmat duminică, într-un interviu acordat postului american Fox News, că unele sate creștine din sudul Libanului au „cerut să fie anexate” de Israel, susținând că acestea caută protecție împotriva grupării pro-iraniene Hezbollah, relatează AFP.

Dintre „satele creștine din Liban, unele au cerut chiar să fie anexate de Israel, pentru că noi le protejăm împotriva fanaticilor din Hezbollah, care vor să-i omoare. Și facem același lucru pentru creștinii de peste tot”, a declarat Netanyahu în emisiunea „The Sunday Briefing”.

Israelul ocupă în prezent o parte din sudul Libanului, la frontiera dintre cele două țări.

Netanyahu:



The Christian villages in Lebanon…



Some of them have actually asked to be annexed to Israel because we protect them against Hezbollah.pic.twitter.com/7WHIE90xIL — Clash Report (@clashreport) July 5, 2026

Duminică, șeful armatei israeliene a promis o acţiune „decisivă” contra mişcării şiite libaneze Hezbollah, în timpul unei vizite la trupele israeliene din apropierea cetăţii Beaufort din sudul Libanului.

Armata israeliană „va continua să acţioneze de o manieră decisivă împotriva ameninţărilor dinspre teritoriul libanez şi rămâne pregătită să treacă rapid la operaţiuni ofensive dacă încetarea focului va fi încălcată”, a afirmat generalul-locotenent Eyal Zamir.

El a adăugat că „forţele armate libaneze trebuie să-şi îndeplinească angajamentele, în conformitate cu acordul istoric care a fost semnat, şi să acţioneze pentru a face să dispară teroriştii Hezbollah şi infrastructurile teroriste din zonă”.

După ce a cucerit la finalul lunii mai cetatea Beaufort, o fortăreaţă datând din perioada Cruciadelor, situată la câţiva kilometri nord de frontiera dintre Israel şi Liban, armata israeliană a anunţat descoperirea unei reţele de tuneluri ale organizaţiei proiraniene Hezbollah sub edificiu.

Cetatea Beaufort a servit drept bază a forţelor israeliene în timpul celor două decenii de ocupaţie în sudul Libanului, până în anul 2000.

Războiul s-a reluat în Liban pe 2 martie, în timp ce organizaţia Hezbollah a atacat teritoriul israelian în semn de sprijin pentru Iran, ţară vizată de o ofensivă israeliano-americană.

Israelul a ripostat printr-o amplă campanie de bombardamente şi o ofensivă terestră, multiplicându-şi însă apelurile la evacuarea unor părţi din sudul Libanului în timpul celor peste trei luni de confruntări.

Protocolul acordului semnat pe 17 iunie între Teheran şi Washington a permis intrarea în vigoare a unui fragil acord de încetare a focului în Liban începând cu 21 iunie, înaintea semnării pe 26 iunie a unui acord-cadru între Liban şi Israel în vederea unei „păci durabile”.