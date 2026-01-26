Netanyahu: „Următorul pas este dezarmarea Hamas, nu reconstrucția Gazei”

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat luni că după recuperarea rămășițelor ultimului ostatic din Fâșia Gaza „următoarea etapă este dezarmarea Hamas” și nu reconstrucția enclavei devastate de război, informează EFE și Agerpres.

„Suntem la începutul următoarei etape. Care este următoarea etapă? Următoarea etapă este dezarmarea Hamas și demilitarizarea Fâșiei Gaza. Următoarea etapă nu este reconstrucția, ci dezarmarea Hamas și demilitarizarea Fâșiei Gaza”, a afirmat liderul israelian.

El a adăugat că sunt interesați să avanseze în această etapă și să nu o amâne. „Și așa vom proceda. Cu cât dezarmăm mai repede Hamas și demilitarizăm Fâșia Gaza, cu atât ne vom atinge mai repede obiectivele războiului”, a afirmat premierul Netanyahu.

Luni, armata israeliană a anunțat că a localizat și identificat rămășițele ostaticului israelian Ran Gvili, ultimul care rămăsese în Fâșia Gaza după atacurile Hamas din 7 octombrie 2023.

Predarea captivilor, vii și morți, a făcut parte din prima fază a acordului de încetare a focului în 20 de puncte inițiat de președintele american Donald Trump.

Pe 14 ianuarie, Statele Unite au anunțat începutul celei de-a doua faze a acestui plan, care prevede reconstrucția enclavei, dezarmarea Hamas și înființarea unui guvern de tehnocrați palestinieni, pe care îl va supraveghea controversatul Consiliu pentru Pace condus de președintele american Donald Trump.

Hamas a asigurat deja în ultimele săptămâni că este pregătit să predea administrarea Fâșiei Gaza comitetului de tehnocrați, dar, într-o scrisoare recentă trimisă mediatorilor, cere ca, înainte de a discuta predarea armelor în această a doua fază, Israelul să își îndeplinească obligațiile restante din prima fază.

Aceste obligații, a explicat, includ deschiderea punctului de trecere Rafah, introducerea caselor prefabricate, livrarea cantităților convenite de ajutoare și de excavatoare, precum și „stoparea încălcărilor încetării focului” de către armata israeliană.