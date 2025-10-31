Netflix a anunțat că își divizează acțiunile după ce a ajuns să valoreze mai mult decât orice companie din Europa

Netflix a anunțat o divizare a acțiunilor la un raport de 10 la 1 – o măsură care nu schimbă nimic fundamental în ceea ce privește compania, dar care va face prețul lor semnificativ mai accesibil pentru investitorii individuali, relatează CNBC. Mutarea ilustrează totodată randamentul spectaculos al bursei americane anul acesta.

Acționarii existenți vor primi la data de 10 noiembrie nouă acțiuni suplimentare pentru fiecare acțiune deținută. Această alocare va avea loc pe 14 noiembrie, iar tranzacționarea la noul preț, ajustat după divizare, va începe luni, 17 noiembrie.

Netflix a luat decizia după ce prețul acțiunilor sale a crescut în ultimii 3 ani, ajungând acum la peste 1.000 de dolari pe acțiune, pe fondul maximelor istorice înregistrate de Bursa de la New York. Gigantul streaming-ului a declarat într-un comunicat că ia această măsură „pentru a readuce prețul de piață al acțiunilor ordinare ale Companiei într-un interval care să fie mai accesibil angajaților care participă la programul de opțiuni pe acțiuni al Companiei”.

Joi, înainte de închiderea sesiunii de tranzacționare a bursei americane, prețul unei acțiuni Netflix era de 1.089 de dolari, în creștere cu 42% față de aceeași perioadă a anului trecut.

În prezent, acțiunile Netflix se numără printre cele 10 titluri de valoare din indicele S&P 500 care au un preț de peste 1.000 de dolari.

Este o practică obișnuită ca firmele care ating astfel de niveluri să recurgă la divizarea acțiunilor, deși eficiența unei astfel de măsuri este discutabilă, în condițiile în care multe platforme de tranzacționare permit deja achiziționarea fracțională de acțiuni.

Netflix are o capitalizare mai mare decât o companie strategică pentru Europa

La fel ca multe alte companii listate pe bursa din SUA, Netflix a beneficiat indirect de pe urma entuziasmului uriaș al investitorilor față de tehnologia inteligenței artificiale (AI), care a propulsat capitalizarea pieței financiare de la New York la cote istorice.

Nvidia, marea câștigătoare a cursei pentru inteligență artificială datorită cipurilor sale pentru sistemele AI, a devenit miercuri prima companie din istorie care a depășit pragul total de capitalizare pe bursă de 5 trilioane (5.000 de miliarde) de dolari. Cu o zi înainte, Apple depășise pragul de 4 trilioane de dolari, devenind doar a treia companie din istorie care a ajuns la o asemenea cotație – după Nvidia și Microsoft.

Capitalizarea, valoarea totală a unei companii calculată prin înmulțirea prețului acțiunilor cu numărul lor, Netflix a ajuns la 461,44 miliarde de dolari. Gigantul streaming-ului este pe locul 22 în clasamentul celor mai valoroase companii din lume, unul dominat autoritar de companii americane.

Producătorul olandez de matrițe pentru cipuri ASML, cea mai valoroasă companie din Europa, este abia pe locul 25, cu o capitalizare de 417,43 miliarde de dolari, potrivit datelor centralizate de site-ul de referință companiesmarketcap.com.

ASML este considerată o companie strategică pentru Europa, fiind unul dintre puținii producători din lume care fabrică matrițe pentru cipuri. Anul trecut, Olanda a lansat ceea ce guvernul a numit „Operațiunea Beethoven” – un plan major de investiții care să convingă directorii ASML să nu externalizeze producția din Eindhoven.

ASML este urmată în clasament de conglomeratul francez al produselor de lux LVMH (356 miliarde), compania germană de software SAP (304 miliarde), grupul olandez de investiții diversificate Prosus (303 miliarde) și compania franceză de modă Hermès (261 miliarde de dolari).

