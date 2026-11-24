Sunt deja peste 10 ani de când a intrat Netflix în România și s-a dat cu adevărat startul în ceea ce privește serviciile de streaming și la noi. În ediția de mâine a newsletterului Good Tech, am pregătit un ghid comparativ al principalelor servicii de streaming disponibile în România. Abonează-te ca să afli toate detaliile.

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În timp, aceste platforme au devenit o alternativă la televiziunea tradițională, dar și o cheltuială lunară pe care mulți dintre noi ajungem să o subestimăm (eu sigur o fac). Netflix, HBO Max, Disney+, Prime Video sau SkyShowtime: fiecare promite filme, seriale și producții originale, însă diferențele dintre ele nu țin doar de catalog. Pe măsură ce tot mai mulți jucători au intrat pe piața locală, fiecare a venit cu propriile oferte, cu care e destul de dificil să ții pasul.

Contează cât plătești, câte persoane pot folosi simultan un cont, dacă poți descărca filme sau seriale pentru călătorii sau dacă ai acces la rezoluție 4K fără să achiți un abonament mai scump.

Unele platforme au mai multe tipuri de abonamente, altele oferă reduceri pentru plata anuală, iar în anumite cazuri un film care apare în aplicație nu este inclus în abonament, ci trebuie închiriat sau cumpărat separat. În plus, regulile privind folosirea în comun a conturilor s-au schimbat în ultimii ani, iar ceea ce funcționa pentru o familie sau un grup de prieteni nu mai este neapărat posibil în aceleași condiții.

În ediția de săptămâna asta a Good Tech vom analiza nu doar prețurile, ci și ce primești efectiv pentru banii plătiți: numărul de ecrane simultane, rezoluția video, descărcările offline, profilurile individuale, subtitrările în română, prezența reclamelor etc.