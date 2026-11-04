Netflix testează o schimbare care va afecta modul în care clienții văd sugestiile de filme și seriale

Netflix va testa mai multe funcţii bazate pe AI şi menite să recomande utilizatorilor filme şi seriale, într-o nouă secţiune numită AI Discover, scrie News.ro.

Conform companiei americane, AI Discover va fi locul unde va experimenta cu diverse funcţii menite să ajute utilizatorii să decidă ce urmează să vizioneze.

Prima facilitate experimentată a acestei secţiuni oferă utilizatorilor recomandări de vizionare în funcţie de starea de spirit pe care o traversează.

Aceasta include diverse teme, precum „ceva uşor”, „ceva scurt” sau ceva „de speriat”. După ce au ales o temă, utilizatorii pot să aleagă nişe din cadrul temei şi să facă modificări.

La baza acestor funcţii va sta o soluţie de inteligenţă artificială pe care platforma a construit-o pentru a învăţa şi a răspunde în timp real în funcţie de ceea ce vizionează abonaţii platformei.

Netflix spune că va decide care dintre funcţiile testate aici vor rămâne şi care vor fi eliminate, în funcţie de feeback-ul primit de la utilizatori.

Secţiunea AI Discover este disponibilă doar în Statele Unite, pentru început.