Nici Grindeanu, nici Mureșan. Un fost ministru USR indică „cel mai probabil scenariu” în acest moment

Deputatul USR Claudiu Năsui avertizează că nici varianta unui guvern minoritar PNL-USR-UDMR, nici cea a unui Executiv monocolor PSD nu ar strânge suficiente voturi în Parlament, motiv pentru care menținerea Cabinetului Bolojan rămâne, în opinia sa, scenariul cel mai probabil.

„Dacă ne uităm după comportamentul de vot de până acum și după interesul partidelor, lui Sorin Grindeanu i-ar lipsi 10 voturi ca să devină prim-ministru, iar lui Siegfried Mureșan 35 de voturi”, a scris fostul ministru al Economiei, vineri, pe Facebook.

Conform calculelor prezentate de Năsui, Sorin Grindeanu ar putea întruni 223 de voturi, de la PSD, PNL (aripa care a votat Veștea), SOS, Minorități, UPR, PACE și independenți, scrie Agerpres.

Claudiu Năsui, Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Siegfried Mureșan ar putea obține 198 de voturi, de la PNL, USR, UDMR, Minorități, PACE și independenți.

Cabinetul Bolojan, „cel mai probabil scenariu”

„Cel mai probabil scenariu? Cel de care v-am spus încă dinainte de moțiune. Continuarea guvernului Bolojan fără ordonanțe. Nimeni nu are interes să susțină un guvern din care nu face parte. Iar în politică interesul personal ne arată ce vor face partidele. PNL și USR sunt deja în guvern. N-au niciun interes să-l părăsească. PSD nu are niciun interes să susțină un guvern din care nu face parte. Iar AUR are interes să fie alegeri anticipate să-și dubleze numărul de parlamentari”, a apreciat deputatul.

Potrivit acestuia, menținerea Guvernului Bolojan ar fi un lucru benefic pentru România, deoarece Cabinetul nu va mai putea recurge la ordonanțe și asumări de răspunderi pentru a crește taxele.

„Nu e cazul să fim triști. Pentru că asta e un lucru foarte bun pentru România. Avem un guvern care nu poate face legea din pix prin ordonanțe. Adică un guvern normal după standarde europene. Iar asta e foarte bine, pentru că ordonanțele și asumările de răspunderi au fost mai degrabă folosite pentru a face creșteri de taxe și creșteri de cheltuieli la stat”, a scris Năsui.

PNL, USR și UDMR l-au propus vineri pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru al României. Anunțul a fost făcut de la sediul liberalilor de către liderii celor trei formațiuni.

Președintele Nicușor Dan i-a convocat vineri seară, la Cotroceni, pe liderii PSD, PNL, USR și UDMR.

Șeful statului are acum pe masă două propuneri de premier: Sorin Grindeanu, nominalizat de PSD, și Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR și UDMR.