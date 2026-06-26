Nicușor Dan îi bagă în ședință în această seară pe liderii PSD, PNL, USR, UDMR și Minorităților Naționale. Pe masă, cele două variante de premier

Președintele i-a convocat vineri seară, la Cotroceni, pe liderii PSD, PNL, USR și UDMR. Nicușor Dan are acum pe masă două propuneri de premier: Sorin Grindeanu, nominalizat de PSD, și Siegfried Mureșan, propus de PNL, USR și UDMR.

Discuțiile convocate de Nicușor Dan vor avea loc de la ora 18.00, conform Administrației Prezidențiale:

„Întâlnire cu Președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, Președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, Președintele Uniunii Salvați România, Dominic Fritz, Președintele Uniunii Democrate Maghiare din România, Kelemen Hunor și Liderul Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale, Varujan Pambuccian”.

Miercuri, PSD a venit cu propunerea de a prelua guvernarea, cu Sorin Grindeanu premier. Astăzi, PNL, USR și UDMR au venit și ele cu o propunere de prim-ministru: europalamentarul Siegrfied Mureșan.

Liberalii au decis extinderea mandatului de negociere, astfel încât Ilie Bolojan să poată susține acordul de reciprocitate, pe principiul: dacă PSD susține învestirea guvernului de centru-dreapta PNL, USR, UDMR, să voteze și ei un guvern social-democrat, pe un termen convenit, au declarat surse politice pentru HotNews.

O decizie similară a fost luată, anterior, și în UDMR. USR a cerut public încă de joi aplicarea acestui principiu al reciprocității.

Acordul ar deschide calea pentru negocierea unei rotative guvernamentale. Potrivit surselor HotNews, această variantă va fi propusă în cadrul eventualelor consultări de la Palatul Cotroceni.

În cadrul declarațiilor făcute vineri la sediul PNL, Ilie Bolojan nu a vorbit public despre acordul de „reciprocitate”.