Nici unul dintre cei 7 lideri europeni nu a rostit numele lui Putin sau al Rusiei. Meloni: „Am fost de la început de partea Ucrainei și așa vom fi” / Ce a mai spus premierul Italiei, la 30 de centimetri de Trump

Întâlnirea de la Casa Albă a avut un moment niciodată văzut până astăzi de publicul mondial: cum vorbesc liderii europeni și cel al SUA când se așează la o masă, în aceeași cameră.

Donald Trump a prezidat, în fața camerelor de luat vederi, o discuție de peste o jumătate de oră, în care fiecare dintre liderii europeni veniți la Washington a spus ceva legat de aceste negocieri. S-au așezat toți la o masă, într-una dintre sălile Casei Albe. Delegațiile fiecăruia erau relativ departe, inclusiv vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Rubio. În altă aripă erau translatorii. Toți cei de la masă au vorbit însă în engleză.

Primul a luat cuvântul ”gazda”, liderul SUA. Donald Trump a spus că, în opinia lui, o întâlnire trilaterală Rusia – SUA- Ucraina a devenit o întrebare de ”când, nu dacă”. Asta nu înseamnă neapărat rezolvarea conflictului, dar o întâlnire, da. Cât despre război, Trump a spus că ”următoarele două, trei săptămâni, vor fi decisive”.

Ce a spus Meloni

Zelenski a fost scurt. A deschis discuția ”garanțiilor de securitate” și a indicat clar că s-a ajuns la discuții legate de teritorii, când i-a mulțumit lui Donald Trump ”pentru o hartă”.

Apoi au urmat liderii europeni, unul după celălalt. A fost una dintre puținele ocazii în care Europa a vorbit, inclusiv în fața cetățenilor săi, ca o ”unitate”. ”Unitate” a fost chiar expresia folosită de Giorgia Meloni. Prezentată ca o politiciană ”tânără, dar experimentată” chiar de Donald Trump, care a spus câteva cuvinte elegante despre fiecare dintre cei prezenți, Meloni a avut o prezență impenetrabilă câtă vreme a vorbit Trump. Ea a stat chiar lângă președintele SUA, la 30 de centimetri de Trump, de unde premiera Italiei a lansat un discurs extrem de ferm.

Meloni i-a mulțumit președintelui SUA și a spus, clar, că Italia e un ferm susținător al Ucrainei. ”Am fost de la început de partea Ucrainei și așa vom fi”, a spus Giorgia Meloni.

Îmbrăcată casual, relaxat, cu un sacou peste tricoul alb, premiera Italiei a amintit că ”articolul 5” din Tratatul NATO este o creație a Italiei. Meloni a insistat pe ideea că țara ei e gata să sprijine pacea, dar numai o pace dreaptă și sigură, pentru Ucraina și pentru Europa.

”Voi vorbiți aici, probabil, pentru întreaga Europă”

La masă au fost prezenți, din partea Occidentului: cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron, secretarul general al NATO, Mark Rutte, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, premierul italian Giorgia Meloni și președintele Finlandei, Alexander Stubb.

”Voi îi reprezentați și pe ceilalți șefi de stat și de guvern. De fapt, voi vorbiți aici, probabil, pentru întreaga Europă”, a spus Donald Trump. El a menționat că niciodată nu s-a întâmplat ca atâția lideri de stat să fie în jurul unei mese la Casa Albă.

Fiecare dintre liderii europeni prezenți a fost clar, a avut un punct de vedere comun, repetat: ”garanțiile de securitate”. În timp ce Donald Trump a amintit, repetat, că ”și Vladimir Putin vrea pace”, liderii europeni nu au discutat decât despre ”garanții de securitate pentru Ucraina și pentru Europa”. Toți au luat cuvântul și nici unul dintre ei nu a amintit nimic despre Vladimir Putin sau despre Rusia. Au fost în linie cu ideea tuturor documentelor UE de când Rusia a atacat Ucraina: guvernul de la Moscova este un agresor.

Mai mulți comentatori de la televiziunile care au transmis în direct în SUA și în Europa întâlnirea au spus că ”nu doar că momentul e istoric, dar e o dovadă a existenței Europei unite”. Europenii au fost deferenți față de Trump, dar nu au făcut nici o concesie de legitimiate lui Putin.

Marți, toți liderii UE vor fi prezenți la o întâlnire online unde vor discuta consecințele întâlnirii de la Washington.



