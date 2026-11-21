Justiția americană a aprobat vineri un acord care prevede despăgubiri de până la 7,25 miliarde de dolari pentru soluționarea plângerilor legate de Roundup, un erbicid pe bază de glifosat produs de gigantul german Bayer, care speră să încheie astfel o perioadă de ani de procese costisitoare, transmite AFP.

Litigiile legate de glifosat, suspectat de a fi cancerigen, au costat deja compania Bayer peste 10 miliarde de dolari în cadrul a peste 100.000 de dosare începând din 2018, data achiziționării companiei Monsanto, producătorul produsului Roundup.

Acest nou acord prevede despăgubiri cuprinse între 10.000 și 165.000 de dolari pentru persoanele care suferă deja de limfom non-Hodgkin (LNH), o formă de cancer, dar acoperă și persoanele expuse la Roundup care ar putea dezvolta ulterior această boală, inclusiv cele care nu au intentat niciodată o acțiune în justiție. Plățile se vor putea eșalona pe o perioadă de 21 de ani.

„Nicio recunoaștere a răspunderii sau a vinovăției”

Un tribunal din Saint-Louis, statul Missouri, își dăduse în martie acordul preliminar pentru acest acord colectiv, validat „în totalitate și definitiv” vineri de judecătorul Timothy Boyer.

„Aprobarea definitivă a instanței reprezintă o etapă decisivă în strategia companiei de a reduce riscurile legate de procedurile judiciare în curs și viitoare privind Roundup”, a declarat directorul general al Bayer, Bill Anderson, citat într-un comunicat.

Grupul german, care subliniază că textul „nu conține nicio recunoaștere a răspunderii sau a vinovăției”, are cu atât mai multe motive să se bucure cu cât Curtea Supremă a pronunțat în iunie o hotărâre în favoarea sa.

Acest acord „oferă o despăgubire garantată victimelor cancerului cauzat de Roundup, care așteaptă dreptate de mai bine de un deceniu”, a declarat, la rândul său, Christopher Seeger, un avocat desemnat de instanță pentru a reprezenta reclamanții.

Aceasta era „singura cale de acces la despăgubiri pentru majoritatea victimelor Roundup”, a explicat Seeger, întrucât Curtea Supremă a hotărât în iunie că nu va mai autoriza acțiunile în justiție pentru „lipsa avertismentului” privind riscurile produsului.

Roundup este cel mai vândut erbicid din lume

Cea mai înaltă instanță judiciară americană a concluzionat că decizia Agenției Americane pentru Protecția Mediului (EPA), conform căreia Roundup nu este cancerigen, prevalează asupra acțiunilor în justiție care stabilesc o legătură între produs și cancer.

Prin urmare, judecătorii săi au considerat că firma nu poate fi trasă la răspundere pentru lipsa avertismentelor privind un eventual risc de cancer pe produsele sale.

Roundup, utilizat sub formă de pulverizare, este cel mai vândut erbicid din lume. Acesta este comercializat de Monsanto, care a devenit o filială a Bayer în 2018.

Pentru grupul german, litigiile legate de glifosat reprezintă o povară atât din punct de vedere al imaginii, cât și din punct de vedere financiar, generând provizioane semnificative în conturile sale.

Glifosatul e probabil cancerigen

Glifosatul, principiul său activ, este clasificat ca „probabil cancerigen” de către Centrul Internațional de Cercetare a Cancerului al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

Anul trecut, un studiu influent, vechi de câteva decenii, care concluziona că Roundup nu prezenta un risc major pentru sănătate, a fost retras. Revista „Regulatory Toxicology and Pharmacology” a enumerat numeroase lacune, printre care omisiunea unor studii și ascunderea contribuțiilor angajaților Monsanto.

Glifosatul a fost introdus pe piață în anii 1970, fiind utilizat ca erbicid. Acesta a făcut obiectul unei supravegheri sporite în anii 1990, pe măsură ce utilizarea sa se generaliza.

De atunci, mai multe țări au luat măsuri pentru a restricționa sau a interzice utilizarea sa, printre care Franța, care a interzis utilizarea sa în scopuri casnice.

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