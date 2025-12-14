Nicio veste de la Narges Mohammadi după arestare, reclamă susținătorii activistei care a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2023

Susținătorii lui Narges Mohammadi au declarat, duminică, că nu a mai avut loc niciun contact cu fosta laureată a Premiului Nobel de când a fost arestată și au îndemnat autoritățile iraniene să o elibereze pe activistă și pe zecile de persoane arestate alături de ea, transmite AFP.

Mohammadi, care a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2023, a fost reținută vineri, după ce a vorbit în cadrul unei ceremonii organizate la Mashhad, în estul Iranului, pentru comemorarea avocatului Khosrow Alikordi, găsit mort la începutul acestei luni.

Potrivit procurorului din Mashhad, Hassan Hemmatifar, la ceremonie au fost arestate 38 de persoane, inclusiv Mohammadi și o altă activistă cunoscută, Sepideh Gholian. Fratele avocatului Alikordi, Javad, a fost arestat în aceeași zi, mai târziu.

Mohammadi execută mai multe pedepse în închisoarea Evin din Teheran, fiind acuzată, printre altele, de răspândirea de propagandă împotriva Republicii Islamice. În decembrie 2024 fusese eliberată după ce i-a fost suspendată pedeapsa pentru a putea să urmeze un tratament medical.

Ce spune fundația lui Mohammadi

Activista nu a putut să dea niciun telefon după ce a fost arestată și „doar un număr limitat dintre cei arestați au putut să-și contacteze familiile”, a declarat fundația ei într-un comunicat.

Organizația și-a exprimat „profunda îngrijorare pentru bunăstarea fizică și psihologică a tuturor deținuților și solicită eliberarea lor imediată și necondiționată”.

Fundația spune că a aflat între timp că speța a fost trimisă la procurorul revoluționar din Masshad și că activista ar putea fi pusă sub acuzare pentru infracțiuni legate de securitatea națională.

Fundația susține că nu a primit nicio informație cu privire la „locul în care se află sau starea ei”.

Procurorul Hassan Hemmatifar, citat sâmbătă de agenția de știri IRNA, a declarat că anchetele sunt în curs de desfășurare. El i-a acuzat pe Javad Alikordi, Gholian și Mohammadi că au ținut „discursuri provocatoare, incitând oamenii prezenți să perturbe ordinea publică și scandând sloganuri care încălcau normele”.

Alicordi, în vârstă de 45 de ani, un avocat care a apărat persoane arestate în timpul protestelor din perioada 2022-2023, a fost găsit mort în biroul său în 5 decembrie.