Niciun judecător nu vrea să judece contestația avocatei care acuză manipularea sistemului de repartizare a dosarelor la Tribunalul Constanța

Un judecător de la Tribunalul Constanța a refuzat marți să judece procesul civil în care o avocată a semnalat încălcarea regulilor privind repartizarea aleatorie a unui dosar penal, despre care HotNews.ro a relatat. Până acum, alți nouă magistrați au refuzat să judece cazul.

Avocata a cerut strămutarea dosarului penal a cărui repartizare o contestă, dar judecătoarea cazului, care este vicepreședinta Tribunalului Constanța, nu a mai așteptat verdictul Curții de Apel. A încheiat azi judecata în cameră preliminară, cu o zi înainte.

Niciunul din cei șapte judecători ai Secției de Contencios Administrativ a Tribunalului Constanța nu a vrut să judece litigiul deschis de avocata Sandra Grădinaru împotriva instanței, formulând, rând pe rând, cereri de abținere.

Dosarul a fost mutat la Secția a II-a Civilă, unde s-au înregistrat alte trei abțineri de la judecată. Ultima a fost admisă astăzi.

A fost invocată inclusiv prietenia cu președintele instanței

Cei zece judecători au formulat cereri de abținere, invocând „respectarea efectivă a dreptului reclamantului la un proces echitabil, care implică accesul la o instanță independentă și imparțială”, potrivit încheierii, consultate de HotNews.

În susținerea cererilor de abținere, magistrații celor două secții au arătat că sunt angajații tribunalului, respectiv au relații de prietenie cu președintele instanței și cel al secției civile.

„Această situație de fapt poate naște în mod întemeiat îndoieli cu privire la imparțialitatea judecătorului desemnat aleatoriu să judece litigiul din perspectiva testului obiectiv”, se mai arată în încheierea instanței.

Pentru ce a fost dat în judecată Tribunalul

Avocata Sandra Grădinaru este apărătoarea unuia dintre inculpații din dosarul în care a fost trimis în judecată, pentru fapte de corupție, fostul șef al Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud, Cadîr Sunai, și alți șapte inspectori vamali.

Aceasta îl apără unul dintre inspectorii puși sub acuzare.

Avocata a semnalat, luna trecută, încălcarea regulilor privind repartizarea aleatorie. Trei dintre cei cinci parametri în baza cărora este calculat gradul de complexitate a cazului au fost completați cu cifre eronate, potrivit documentelor oficiale, consultate de HotNews.

Grădinaru a solicitat conducerii instanței reluarea repartizării computerizate, prin introducerea cifrelor corecte. Conducerea instanței s-a opus.

Avocata a dat în judecată Tribunalul solicitând anularea deciziilor președintelui instanței și a președintei secției civile, prin care s-a refuzat rerepartizarea dosarului penal.

Decizia din dosarul penal, înainte de judecarea strămutării

Având în vedere litigiul civil deschis împotriva tribunalului, avocata Grădinaru, a solicitat Curții de Apel Constanța strămutarea dosarului penal, arătând că imparțialitatea judecătorilor Tribunalului Constanța este afectată în contextul dat.

Cererea de strămutare urmează a se judeca miercuri, 15 aprilie.

Titulara completului care judecă dosarul vameșilor, vicepreședinta Tribunalului Constanța, Mihaela Voichița Nițeanu, nu a mai așteptat însă o decizie a Curții de Apel Constanța, potrivit avocatei Grădinaru.

Judecătoarea a stabilit termen pentru concluzii chiar cu o zi înainte de judecata cererii de strămutare.

Trei din cei cinci parametri de repartizare încălcați

Aplicația ECRIS calculează automat complexitatea unui dosar, în raport cu mențiunile introduse de către grefierul registrator, la momentul înregistrării dosarului, respectiv: obiectul/obiectele dosarului, numărul părţilor, numărul de volume al dosarului instanţei, iar ulterior înregistrării dosarului, numărul volumelor dosarului de urmărire penală.

În cazul de față, trei dintre cei cinci parametri au fost introduși greșit, potrivit fișei de dosar consultate de HotNews:

Obiectul principal al dosarului – infracțiuni de corupție – a fost reluat și ca obiect secundar.

Numărul de apariții ale obiectului secundar „constituirea unui grup infracțional organizat” a fost menționat 7, în condițiile în care infracțiunea a fost reținută împotriva a trei dintre inculpați, iar la „distrugerea de probe ori de înscrisuri” a fost menționată cifra 3, deși doar un singur inculpat este judecat pentru această faptă.

La numărul de volume este menționată cifra 1, deși dosarul este format din 76 de volume.

Într-un răspuns comunicat la solicitarea HotNews, Tribunalul Constanța a precizat că dosarul indicat „a fost repartizat cu respectarea tuturor dispoziţiilor legale şi regulamentare, iar drepturile procesuale ale inculpaţilor au fost şi sunt respectate”.

Conducerea instanței a recunoscut că a fost constatată la introducerea obiectelor secundare, dar că aceasta „nu a fost de natură să altereze repartizarea aleatorie”.