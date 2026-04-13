„Niciun motiv să ne punem cenușă în cap”. Kelemen Hunor, despre înfrângerea lui Orban și viitorul relațiilor dintre Budapesta și maghiarii din Transilvania

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că alegerile din Ungaria s-au desfășurat „corect”, iar decizia electoratului este una „clară”, și a precizat că l-a felicitat pe Peter Magyar după victoria obținută în fața premierului Viktor Orban, pe care UDMR îl susținuse în campanie.

Întrebat într-un interviu pentru publicația Maszol dacă decizia UDMR de a-l susține pe Viktor Orban în campanie a fost una corectă, având în vedere înfrângerea premierului ungar și a partidului său, Fidesz, liderul UDMR a răspuns: „Nu avem niciun motiv să ne punem cenușă în cap”.

„Politica națională pe care FIDESZ a implementat-o în ultimul deceniu și jumătate, al cărei conținut simbolic a fost mult mai important decât partea materială, a stârnit simpatie și identificare în rândul vastei majorități a maghiarilor din Transilvania. UDMR a făcut ceea ce a făcut și a spus ceea ce a spus în concordanță cu marea majoritate a maghiarilor din Transilvania”, a adăugat Kelemen Hunor.

El susține că ar fi problematic pentru UDMR dacă s-ar ajunge la concluzia că gândește și reprezintă „altceva decât marea majoritate a maghiarilor din Transilvania”.

„Cred că am procedat corect, decizia noastră a fost logică și de înțeles”, a continuat președintele UDMR.

Datele oficiale parțiale arată că 87,08% din voturile prin corespondență valide și numărate la alegerile de duminică din Ungaria – exprimate de etnicii maghiari din afara țării, în mare parte din România – au mers către Fidesz, partidul lui Viktor Orban.

Kelemen Hunor: Încă nu avem o relație instituțională cu Tisza

Liderul UDMR a precizat că nu a vorbit la telefon cu Peter Magyar după victoria obținută de acesta la alegerile parlamentare de duminică, însă l-a felicitat.

„În politică, sport și competiție, până la urmă există un câștigător care trebuie felicitat. Nu este vorba de o opțiune politică. După ce rezultatele alegerilor au devenit clare, la fel ca alții, l-am felicitat și i-am urat o guvernare de succes”, a spus Kelemen Hunor.

El a precizat că între UDMR și partidul câștigător al alegerilor din Ungaria, Tisza, nu există deocamdată „o relație instituțională”, însă reprezentanții celor două părți se întâlnesc de obicei în cadrul Partidului Popular European.

Kelemen Hunor a explicat că modul în care se va dezvolta relația dintre etnicii maghiari din afara granițelor și noul guvern al Ungariei va depinde de politica noului cabinet.

„Guvernul maghiar este întotdeauna în măsură să determine politica națională și cadrul de cooperare cu comunitățile din străinătate, împreună cu organizațiile legitime de interese maghiare din străinătate. Trebuie să așteptăm să vedem ce fel de politică națională își doresc după instalarea noului guvern. Au o responsabilitate în acest sens”, a spus Kelemen Hunor.

Reacție din UDMR, după înfrângerea lui Viktor Orban: „Am greșit”

Tanczos Barna, vicepremier și senator UDMR, a declarat că rezultatul alegerilor anunță intrarea „într-o nouă eră, care este practic opusul celei de până acum în aproape toate aspectele”.

„Am greșit. Nu sunt singurul în această situație, dar nu am simțit, nu am văzut acea forță uriașă care a dus la victoria zdrobitoare a partidului TISZA în Ungaria”, a spus Tanczos Barna, care a făcut luni dimineață o analiză după rezultatele de la alegerile din țara vecină.