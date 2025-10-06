Nick Cave cântă anul viitor în România

Cunoscutul artist australian va concerta la Buftea, la Summer Well.

Nick Cave și trupa The Bad Seeds se întorc în Europa, cu un lung șir de concerte. Turneul european începe pe 10 iunie la Dublin, Irlanda și are pe hartă orașe precum Praga, Atena, Anvers, Berlin, Lisabona și alte localități din Danemarca, Marea Britanie, Italia sau Franța.

Cave se întoarce în România și va cânta la Festivalul Summer Well, pe 9 august. Pe site-ul lui Cave nu apar informații despre prețul biletelor, dar pe site-ul Summer Well sunt puse deja în vânzare abonamentele pentru ediția de anul viitor: 395 de lei + 8% taxa de rezervare, abonament full pass, respectiv 625 de lei+8% taxa de rezervare pentru varianta VIP.

Nick Cave a mai concertat în România, la București, pe 19 iunie 2018, la Centrul Expozițional Romexpo, în cadrul turneului său european alături de The Bad Seeds.

În vârstă de 68 de ani, Nick Cave este unul dintre cei mai cunoscuți muzicieni australieni. Muzica lui Cave este caracterizată de intensitate emoțională, o mare varietate de influențe și obsesii lirice cu moartea, religia, dragostea și violența, potrivit descrierii de pe Wikipedia. De altfel, nu întâmplător poate, pentru că viața personală a lui Cave a fost marcată de tragedii: doi dintre copiii săi au murit.

Fiul lui Cave, Arthur, în vârstă de 15 ani, a murit în Brighton, în urma unei căzături de pe o stâncă, în 2015, iar fiul său cel mare, Jethro, a murit la vârsta de 31 de ani, în Melbourne, în 2022.