Europarlamentarul independent Nicu Ștefănuță a declarat, vineri seara, într-o conferință de presă la Sibiu, că are „inima îndoită” și „mai puțin elan” în ceea ce privește susținerea președintelui Nicușor Dan și că, în contextul unor vremuri dificile, se roagă pentru înțelepciunea șefului statului, potrivit Agerpres.

„Cred că mulți dintre noi avem inima îndoită, pentru că mulți am tras și am sperat că acest președinte să fie unul exact, care să aducă România onestă. Bineînțeles că sunt și eu cu inima îndoită și cu mai puțin elan în această perioadă, dar mă gândesc des, vă spun onest, și cum se spune la biserică, când se roagă lumea pentru conducătorii țării, pentru înțelepciune. Pentru că timpurile sunt atât de grele și nu am vorbit de nicio componentă de securitate, dar pentru mine este foarte importantă, și eu văd multe din poziția în care sunt la Parlamentul European, încât, în acest moment, mă rog, pentru înțelepciunea șefilor statului, șefului statului”, a declarat Nicu Ștefănuță.

Întrebat de jurnaliști în ce privință l-a dezamăgit cel mai mult Nicușor Dan de când a devenit președintele României, europarlamentarul a făcut referire la așteptările societății în domeniul justiției și la situația celor care s-au exprimat public în favoarea unor schimbări în sistem.

„Pur și simplu mă gândesc cu empatie la toți acești oameni din sistemul de justiție care au ieșit în față, care au vrut să schimbe anumite lucruri și care poate se simt singuri în acest moment, ceea ce nu este, nu este fair-play”, a afirmat Nicu Ștefănuță.

Europarlamentarul independent Nicu Ștefănuță l-a susținut pe Nicușor Dan în campania prezidențială din 2025.

El a mai precizat că păstrează dialogul cu consilierii de stat, explicând că pentru el este important să obțină rezultate, inclusiv în ceea ce privește drepturile studenților.

„Am o politică, după cum știți, în care țin ușile deschise, pentru că pentru mine este important să ajungem la rezultate”, a mai spus Nicu Ștefănuță.