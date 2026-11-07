Niculescu spune că a dat instrucțiuni ministerelor să prezinte planuri prin care să îşi reducă cheltuielile

Fiecare minister şi fiecare instituţie a primit instrucțiuni de la Luca Niculescu să prezinte planuri de reducere a cheltuielilor, a anunțat sâmbătă premierul, care a adăugat că speră ca până la finalul săptămânii viitoare să se vină cu primele propuneri concrete.

Luca Niculescu a fost întrebat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă susţinută la Cernavodă, cum va reduce cheltuielile la Palatul Victoria şi cum le va recomanda miniştrilor să reducă din cheltuieli.

„Am dat în şedinţa de Guvern aceste instrucţiuni pentru ca fiecare minister, fiecare instituţie să vină să prezinte planuri prin care pot să îşi reducă cheltuielile. Sincer, nu cred că dacă aş veni de la Palatul Victoria şi aş spune faceţi toţi în modul X sau în modul Y ar fi cea mai bună soluţie. Sau nu ştiu dacă ar fi, nu este prima soluţie la care ne gândim. Prima la care ne gândim este cea pe care am dat-o în lucru şi sper ca până la finalul săptămânii viitoare să avem primele propuneri concrete. Vom vedea care sunt, le vom analiza”, a declarat Luca Niculescu, citat de News.ro.

El a precizat că este important să fie cât mai chibzuite cheltuielile statului.

„Este important ca cheltuielile statului să fie cât mai bine chibzuite, pentru că trebuie să cerem întâi de la noi înainte de a cere de la ceilalţi. Dar mai sunt şi alte piste pentru a creşte veniturile statului. O colectare mai bună şi aici lucrăm strâns cu Ministerul de Finanţe. Creşterea economică pe care o aştept şi nu cred că va fi o aşteptare în van pentru anul viitor, în aşa fel încât românii să poată trăi mai bine”, a declarat premierul Niculescu.





