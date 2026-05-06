Nicușor Dan a anulat recepţia de la Palatul Cotroceni de Ziua Europei

Recepţia urma să aibă loc, sâmbătă, 9 mai, la Palatul Cotroceni, cu ocazia Zilei Europei.

„Vă informăm că Recepţia Oficială oferită cu prilejul Zilei Europei, sâmbătă, 9 mai 2026, ora 18:00, la Palatul Cotroceni, a fost anulată”, a anunțat miercuri dimineața Adminsitraţia Prezidenţială.

Potrivit anunțului făcut de Palatul Cotroceni, „această decizie a fost luată în considerarea contextului politic actual şi a evoluţiilor recente, care impun concentrarea totală a eforturilor instituţionale către identificarea unor soluţii pentru gestionarea actualei situaţii”.

Și vizita președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, va fi reprogramată, potrivit Agerpres. Șefa PE trebuia să ia parte, sâmbătă, la un eveniment organizat în contextul seriei de dezbateri „Săptămâna Europeană la Palatul Cotroceni”.

Cabinetul premierului Ilie Bolojan a fost demis marți în urma moțiunii de cenzură inițiată de PSD și AUR, care a primit votul a 281 de parlamentari.

La câteva ore după demiterea Executivului, Nicușor Dan a anunțat, într-o scurtă declarație de presă susținută, luni seara, la Palatul Cotroceni, că va începe consultările pentru formarea unui nou guvern, mai întâi la nivel informal, apoi prin întâlniri oficiale cu delegațiile partidelor.

„Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil, exclud deci scenariul alegerilor anticipate și, subliniez, la capătul acestor proceduri, vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm, vom trece prin asta”, a spus Dan.

Șeful statului a exclus varianta unor alegeri anticipate, scenariu invocat de președintele AUR, George Simion.