Nicușor Dan a anunțat care e data probabilă a vizitei sale în SUA. „Între timp să parcurgem etapele preliminare”

Președintele Nicușor Dan a declarat că o vizită oficială în Statele Unite poate avea loc la începutul anului viitor.

Aflat miercuri la Roșia Montană, președintele Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliști, când va merge în Statele Unite, având în vedere discuțiile care au loc între liderii lumii cu privire la războiul din Ucraina.

„Probabil la începutul anului viitor, dacă totul merge conform planului”, a răspuns șeful statului, potrivit unui videoclip difuzat de ziarului local Unirea.

El spune că este important ca, înainte de vizită, „să parcurgem etapele preliminare și când ne ducem acolo să ne ducem cu chestiuni concrete, în special economice”.

„E foarte important ca noi să avem mai mulți investitori străini în România și evident companiile americane pe tehnologie, pe zona de energie, e foarte important să le avem”, a mai spus Nicușor Dan la Roșia Montană.

Ministra Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, merge pe 20 septembrie la Chicago, în SUA, ca să pregătească vizita dintre Nicușor Dan și Donald Trump. Ea spune că întâlnirea ar urma să aibă loc în primul trimestru al anului 2026.

„O să o anunţăm la momentul respectiv la nivel de calendar, însă pot să o clarific la nivel de agendă. Sunt trei obiective principale: participarea noastră la Adunarea Generală a ONU – aceasta este agenda principală în New York, întâlnirea cu comunităţile de români atât în New York, cât şi în Chicago, şi pregătirea vizitei ulterioare, la începutul anului viitor, între preşedintele Nicuşor Dan şi preşedintele Donald Trump. Cel mai probabil o să vedem acest lucru în primul trimestru al anului 2026”, a declarat ministra duminică seara la TVR Info.

