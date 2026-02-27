Nicușor Dan atacă trei instituții ale statului: „Caută virgule lipsă în documente și se fac că nu văd fapte vizibile de pe Lună” / Critici pentru AEP, care „nu a văzut nicio neregulă în finanțarea campaniei lui Călin Georgescu”

Președintele Nicușor Dan susține declarații de presă pe tema sistemului de justiție din România, la Palatul Cotroceni din București, 21 decembrie 2025. Inquam Photos / George Călin

Președintele Nicușor Dan a criticat, pe Facebook, Autoritatea Electorală Permanentă, Agenția Națională de Integritate și Inspectoratul de Stat în Construcții, într-un mesaj în care a amintit de „plângerea penală a AEP în legătură cu campania mea electorală”.

„Referitor la informația privind plângerea penală a AEP în legătură cu campania mea electorală, aceasta nu este o știre nouă, ci preluarea unei știri din aprilie 2025”, își începe președintele mesajul, după ce mai multe publicații au scris astăzi că AEP a sesizat Parchetul General, informație publicată de HotNews anul trecut.

„Chestiunea importantă nu este persoana mea, ci funcționarea instituțiilor, care caută virgule lipsă în documente și se fac că nu văd fapte vizibile de pe Lună”, acuză președintele României.

„AEP nu a înțeles nici în 2025 donațiile online, deși și în campaniile din 2016 și 2020 mi-a aplicat aceleași amenzi, anulate ulterior de instanță, și a făcut aceleași plângeri penale, cu care nu s-a întâmplat nimic”, scrie Nicușor Dan.

El mai spune că instituția a depus plângeri penale pe numele lui, care nu au avut niciun rezultat, „dar nu a văzut nicio neregulă în finanțarea campaniei lui Călin Georgescu”.

În 12 decembrie 2025, preşedintele Nicuşor Dan a declarat, într-o conferință de presă, că va da în judecată Autoritatea Electorală Permanentă pentru că i-a decontat cu 930.000 de lei mai puțin din suma împrumutată pentru campania electorală.

Atac și la ANI: „Nu îmi aduc aminte să fi găsit în ultimii ani vreun funcționar public care să nu își poată justifica averea”

Apoi, Nicușor Dan face referire la ANI, Autoritatea Națională de Integritate, care a făcut un raport în 2022 „în care m-a declarat incompatibil și în conflict de interese, anulat de instanță, și a făcut o plângere penală cu care nu s-a întâmplat nimic”, afirmă președintele.

Acuză apoi în mesaj: „Nu-mi aduc aminte (n.red – ca ANI) să fi găsit în ultimii ani vreun funcționar public sau vreun politician care să nu își poată justifica averea, deși e suficient să te uiți la mașinile din parcările marilor primării”, a mai precizat șeful statului.

ISC „nu vede construcțiile ilegale nici când le sesizezi”

Președintele vorbește depre Inspectoratul de Stat în Construcții „care nu vede construcțiile ilegale nici când i le sesizezi, dar hărțuiește exact primăriile și funcționarii care respectă legea”.

„Boala este lungă, complicitățile sunt mari și sudate în timp, de aceea este nevoie de mult efort și de timp pentru a reforma instituțiile”, așa încheie Nicușor Dan postarea.



