Nicușor Dan a convocat o ședință la Constanța pe tema dronei navale. Implicațiile incidentului, analizate cu responsabilii militari

Președintele Nicușor Dan va merge, sâmbătă, la Constanța, unde a convocat o ședință de lucru în care va fi analizat incidentul din port, unde a explodat o dronă navală ucraineană. Președintele va discuta cu reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale.

„Președintele României, Nicușor Dan, a convocat o ședință de lucru dedicată analizării incidentului provocat de dronele marine care au explodat în Portul Constanța și în largul Mării Negre, precum și evaluării măsurilor necesare pentru consolidarea apărării și securității pe litoralul românesc al Mării Negre”, se spune într-un comunicat al Administrației Prezidențiale.

Ședința va începe sâmbătă, la ora 12:00, la sediul Brigăzii 243 Radioelectronică și Observare (BREO) „CALLATIS” din Constanța.

„În cadrul ședinței, vor fi analizate circumstanțele incidentului, implicațiile acestuia asupra securității naționale și regionale, precum și măsurile necesare pentru întărirea capacităților de supraveghere, prevenire și răspuns la amenințările din zona Mării Negre”, mai precizează sursa citată.

După ședință, președintele Nicușor Dan va susține o declarație de presă.

Patru drone scăpate de sub control

Președintele Nicușor Dan a scris, vineri, într-o postare pe rețeaua de socializare X, că armata ucraineană a pierdut controlul asupra a patru drone, printre ele fiind și cea care a explodat în Portul Constanța. Toate cele patru drone s-au autodetonat, astfel că nu mai există riscuri la adresa cetățenilor români.

„Drona marină care a explodat în această dimineață în Portul Constanța făcea parte, alături de alte mijloace similare de luptă, dintr-o operațiune militară condusă de Ucraina împotriva agresiunii ruse. Forțele ucrainene au pierdut controlul asupra respectivelor mijloace ca urmare a acțiunilor de război electronic întreprinse de Rusia”, a precizat șeful statului.

Toate informațiile despre explozia dronei marine în Portul Constanța, LIVE pe HotNews

„Intrarea acestei drone în spațiul suveran românesc reprezintă o consecință directă a războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei”, a acuzat președintele Dan.

O explozie a unei drone marine a avut loc vineri dimineață, la ora 10:28, în dana 78 din Portul Constanța. MApN a transmis, în primele precizări despre incident, că drona s-a autodetonat, că nu face parte din dotarea Armatei României, ci este „de tipul celor folosite în războiul din Ucraina”.