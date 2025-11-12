Nicușor Dan a prezentat noua Strategie de Apărare a Țării. „O eventuală graniță pe Dunăre cu Rusia”, una dintre amenințările din document

Continuarea războiului declanșat de Moscova în Ucraina și anexarea de noi teritorii de către Rusia sporesc considerabil riscurile și amenințările la adresa României, se spune în Strategia Națională de Apărare prezentată miercuri de președintele Nicușor Dan. În document se vorbește și despre „o eventuală graniță pe Dunăre cu Federația Rusă”.

O astfel de situație „ar fi o amenințare directă la adresa securității noastre și ar deschide calea unor evoluții impredictibile, cu efect potențial inclusiv asupra independenței și suveranității Republicii Moldova”, se spune în documentul Cotroceniului

„O Ucraină independentă, suverană, un bun vecin integrat în structurile europene, cu instituții democratice puternice este în interesul securității noastre, fapt ce justifică eforturile multiple făcute de România pentru susținerea Ucrainei în războiul de agresiune declanșat de Federația Rusă”, potrivit Strategiei, care are șase capitole și 117 puncte.

Strategia Națională de Apărare a Țării – DOCUMENT

Securitatea regiunii Marea Neagră, în pericol

În document se spune că postura militară a Moscovei, agresiunea contra Ucrainei și militarizarea Peninsulei Crimeea după 2014 „pun în pericol securitatea regiunii Mării Negre, periclitând siguranța navigației și a exploatării resurselor energetice prin platforme marine, cu efecte negative asupra stabilității unor state din vecinătatea imediată a României, cu precădere a Republicii Moldova.”

Astfel, Rusia „a modificat în propriul avantaj echilibrul strategic la Marea Neagră” și, după începutul invaziei în UCcraina, a generat în zona Mării Negre „o instabilitate de natură să afecteze interesele de securitate și economice ale României.”

„Încălcările recente ale spațiului aerian al României confirmă evaluarea anterioară și adaugă preocupări noi pe agenda cetățenilor și instituțiilor noastre”, se adaugă în capitolul privind principiile Strategiei Naționale de Apărare.

Republica Moldova a fost inclusă și ea în Strategia Națională de Apărare

Amenințarea strategică rusă afectează și Republica Moldova, „statul cu care ne unește limba, istoria, cultura și destinul european”.

„Această circumstanță impune drept unul dintre obiectivele acestei Strategii consolidarea și diversificarea angajamentului României în raport cu cel mai important dintre vecinii noștri”, se sublinaiză în Strategia Națională de Apărare a Țării.

„O eventuală amânare pe termen lung a integrării europene a Republicii Moldova și a Ucrainei va accentua riscurile de securitate pentru România”, se adaugă la capitolul riscuri și vulnerabilități din document.

Rusia, principala amenințare la adresa României

„Acțiunile ostile ale Federației Ruse constituie principalele amenințări la adresa securității naționale“, se subliniază în documentul.

Potrivit acestuia, Moscova este responsabilă de perpetuarea instabilității în regiune și pe întreg continentul european, prin războiul de agresiune împotriva Ucrainei, militarizarea Mării Negre și consolidarea capacităților militare ofensive.

„Este de așteptat ca Federația Rusă să intensifice acțiunile hibride desfășurate direct și prin interpuși împotriva unor state membre NATO, inclusiv împotriva României, la limita aplicării Articolului 5 al Tratatului Nord-Atlantic. De asemenea, utilizând tot mai mult noile tehnologii, ar putea recurge la: activități cibernetice ostile, acte de sabotaj, operațiuni informaționale și acțiuni avansate de manipulare – menite să altereze percepțiile asupra realității, să discrediteze autoritățile române și să afecteze procesele de luare a deciziilor de nivel strategic” se arată în Strategie.

„O eventuală extindere a conflictului militar din Ucraina către zone din proximitatea țării noastre ar reprezenta o amenințare majoră la adresa securității României”, se spune în document.

De aceea, la obiective se menționează că „sprijinirea Ucrainei în eforturile de soluționare a conflictului cu Federația Rusă și participarea activă la implementarea unei păci juste și durabile, la oferirea garanțiilor de securitate și la reconstrucția statului ucrainean”.