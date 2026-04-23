Nicușor Dan a promulgat legea femicidului. „Acest tip de agresiune a fost mult prea mult timp ignorată”

Președintele Nicușor Dan a anunțat, joi, că a promulgat legea care a introdus termenul de femicid în legislație și care pedepsește femicidul la fel ca omorul calificat.

„Violența împotriva femeilor este unul dintre cele mai înjositoare și degradante comportamente. Acest tip de agresiune a fost mult prea mult timp fie ignorată, fie insuficient abordată, cu consecințe dramatice. De aceea, și ca un act de recunoaștere a unei realități dureroase pe care avem obligația să o îndreptăm, este extrem de necesară o lege care să stabilească pedepse aspre și să promoveze măsuri de prevenire a femicidului și a violenței domestice”, a declarat șeful statului într-un mesaj pe Facebook.

Legea a fost adoptată de Camera Deputaților în urmă cu o lună, când Nicușor Dan a spus că o va analiza înainte de promulgare.

„Salut inițiativa parlamentarilor care au înțeles gravitatea acestui fenomen și au realizat modificările legislative care se impun. Această lege transformă angajamentul statului român de a garanta siguranța femeilor și copiilor într-un mecanism concret de prevenție, oferind autorităților instrumentele necesare pentru a interveni la timp, înainte ca violența să devină o tragedie”, a transmis joi președintele.

Dan a precizat că legea este „un pas deosebit de important către conștientizarea cauzelor abuzurilor și violenței îndreptate împotriva femeilor”, dar și pentru a preveni abuzurile asupra femeilor.

Ce este legea femicidului

Odată cu intrarea în vigoare a legii, femicidul va putea fi pedepsit la fel ca omorul calificat – cu închisoare de la 15 la 25 de ani sau cu detenție pe viață.

Potrivit legii, femicidul reprezintă „uciderea cu intenție a unei femei sau moartea unei femei ca urmare a unor practici care cauzează vătămări femeilor, indiferent dacă uciderea sau practicile vătămătoare sunt comise de un membru al familiei sau de o terță parte”.

Inițiativa legislativă a 8 senatoare a avut cel mai mare număr de susținători din istoria post-decembristă a Parlamentului.

Potrivit inițiatoarelor, legea a avut ca scop principal atât recunoașterea femicidului, pentru că „nu este o crimă ca oricare alta – este vârful de iceberg al unei violențe structurale împotriva femeii”, cât și prevenția cazurilor de femicid și violență domestică. De asemenea, stipulează și obligații de protecție a victimelor violenței domestice.

În situația în care există un ordin de protecție sau un ordin provizoriu pe care agresorul îl încalcă, atunci urmărirea penală va începe din oficiu, fără să fie nevoie de o plângere a victimei sau va continua și după ce victima își retrage plângerea.

În medie, la fiecare trei zile ale anului 2025, un bărbat a încercat să omoare o femeie, conform site-ului de investigații Snoop.