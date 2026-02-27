Nicușor Dan a promulgat legea privind pensiile magistraților: „Îi asigur că munca lor este respectată”

Președintele Nicușor Dan a promulgat vineri dimineață legea privind pensiile magistraților, după publicarea în Monitorul Oficial a deciziei Curții Constituționale, a anunțat acesta pe contul său de Facebook.

„Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, așteptat de societatea noastră. Încrederea cetăţenilor în stat se recâştigă atunci când reformele aşteptate de societate devin realitate”, a scris Nicușor Dan în postare.

„Îi asigur pe magistrați că munca lor este respectată, iar importanța lor în arhitectura statului este pe deplin recunoscută. Voi susține măsurile legislative și administrative cerute de corpul profesional pentru optimizarea condițiilor în care își desfășoară activitatea”, a adăugat el.

Decizia Curții Constituționale privind legea care reformează pensiile speciale ale magistraților a fost publicată oficial joi pe site-ul CCR, iar la scurt timp a apărut și în Monitorul Oficial.

Decizia CCR privind constituționalitatea legii, care stabilește și că pensia unui fost magistrat nu poate fi mai mare de 70% din ultimul salariu net încasat, a fost luată, pe 18 februarie, cu 6 voturi la 3, după ce Curtea Supremă condusă de judecătoarea Lia Savonea a contestat legea în luna decembrie a anului trecut.

Legea crește treptat și vârsta de pensionare a magistraților, până când va ajunge la 65 de ani (în termen de 15 ani de la intrarea în vigoare a legii)

Motivarea CCR: Înalta Curte nu are „competența” de a verifica oportunitatea politicilor promovate de Guvern

CCR stabilește în motivarea deciziei că „nu are competența de a examina oportunitatea inițierii unui demers legislativ și nici de a cuantifica impactul bugetar pe care le au măsurile legislative promovate sau care ar trebui promovate”.

„De asemenea, Curtea Constituțională nu are nici competența de a stabili măsurile legislative ce trebuie promovate. Ca atare, Curtea nu poate controla calculele de natură financiară prezentate de Guvern în expunerea de motive a legii sau în punctul de vedere formulat și nici nu are competența de a verifica oportunitatea diverselor politici publice promovate, cum nici Înalta Curte de Casație și Justiție nu își poate aroga această prerogativă”, conform CCR.

CCR: „Pensia de serviciu nu e eliminată pentru nicio categorie”

CCR a stabilit că nu poate „condiționa reforma realizată cu privire la pensiile de serviciu din domeniul justiției de reforma pensiilor de serviciu ale altor categorii de personal”, pentru că este „decizia exclusivă a Guvernului/Parlamentului, după caz, să stabilească oportunitatea și momentul în care aceste reforme vor fi realizate, indiferent de data de la care ele își vor produce efectele”.

Generațiile viitoare de magistrați care vor intra la pensie „vor putea opta între pensia de serviciu stabilită de legea criticată și pensia contributivă din sistemul general de pensii publice în acord cu art.211 alin.(6) din Legea nr.303/2022”: „Ca atare, astfel cum Curtea deja a stabilit, pensia de serviciu nu este eliminată pentru nicio categorie de personal din sistemul justiției”.

Curtea Constituțională a stabilit că „nici Constituția și nici vreun instrument juridic internațional nu prevăd cuantumul pensiei de care trebuie să beneficieze diferite categorii de persoane”:

„Acesta se stabilește prin legislația națională. În aceste condiții, legiuitorul poate să prevadă și o limită minimă a cuantumului pensiei, precum și plafonul maxim al acesteia. Dreptul la respectarea bunurilor nu poate fi înțeles în sensul că îndreptățește o persoană la o pensie într-un anumit cuantum. De asemenea, cuantumul pensiei reprezintă un bun numai în măsura în care acesta a devenit exigibil”.