Nicușor Dan a rechemat la post ambasadorii din alte trei țări, după ce a anunțat că va face „40-50” de astfel de schimbări

După ce a semnat decretul de rechemare la post pentru Sorin-Dan Mihalache care era ambasador în Cipru, Nicușor Dan a rechemat alți trei ambasadori. Este vorba despre reprezentanții diplomatici din Liban, Turcia și Filipine.

Președintele Nicușor Dan a semnat decretele de rechemare pentru Radu-Cătălin Mardare ambasador al României în Liban, Răduța Dana Matache ambasador în Filipine și Ștefan-Alexandru Tinca, ambasador în Turcia, anunță Administrația Prezidențială.

Decizia a fost anunțată după ce, tot marți, șeful statului l-a chemat înapoi la București pe Sorin-Dan Mihalache. El era ambasador în Cipru din 2021, fiind numit de Klaus Iohannis. Înainte de această numire, Mihalache a fost consilier al fostului președinte Klaus Iohannis și ambasador în Regatul Unit.

Urmează 40-50 de rechemări

Șeful statului a declarat marți că, în luna martie, urmează ca un număr semnificativ de ambasadori să fie rechemați la București. El a spus că vor fi ambasadori și din țări importante, dar a refuzat să facă precizări punctuale.

„Termenul uzual este de 90 de zile de la momentul rechemării până la numire. Estimez că în cursul lunii martie vom avea 40-50 de rechemări și de numiri, pentru ca ele să devine efective din vara aceasta”, a declarat Nicușor Dan, într-un interviu acordat RRA.

„Este necesar un număr atât de mare de rechemări pentru că anularea alegerilor prezidențiale din 2024 a făcut imposibilă schimbarea unora și astfel a fost depășit termenul uzual de patru ani de mandat”, a motivat președinte.

Întrebat dacă reproșează ceva diplomației românești, Nicușor Dan a afirmat că dorește mai multă implicare pentru dezvoltarea relațiilor economice.

„În linii mari, diplomația noastră este una profesionistă. Ce a lipsit este diplomația economică. Activitatea propriu-zisă a ambasadorilor care se duc și discută cu companii din țara respectivă, stabilesc relații, tatonează piața. Trebuie să existe un creier și o viziune în spate care să îi indrepte pe oamenii ăștia către a face aceste activitati. Noi nu am avut nici una și nici alta”, a completat el.