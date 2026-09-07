Nicușor Dan a refuzat orice întrebare în afara educației. Dar despre una dintre teme a spus că „Abia aștept” să vorbească / Când a spus că „o să răspund la multe întrebări”

Prezent în prima zi de școală la Curcani, județul Călărași, președintele a fost întrebat de ce nici unul dintre magistrații de la CSM, cu o excepție, nu i-a adresat nici o întrebare.

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Nicușor Dan a spus că în prima zi de școală nu vrea să dea niciun mesaj politic. N-a răspuns la nici o întrebare despre guvern. S-a referit doar la școală, la educație și la nevoia ca profesorii să capete autoritate.

Toate celorlalte teme au fost declinate de Dan. A existat, însă, un moment în care s-a arătat nerăbdător ca să comenteze un eveniment. E vorba de felul în care l-au primit magistrații din CSM. A spus că o va face „cu altă ocazie”, dar a insistat că „abia aștept” să se refere la s-a întâmplat la CSM.

Pe 3 septembrie, Nicușor Dan a participat prima oară la un plen al Consiliului Suprem al Magistraturii. Președintele are această prerogativă. El fusese invitat de mai multe ori, dar n-a răspuns, au spus surse din CSM pentru HotNews.

Momentul de refuz al magistraților de a discuta cu Nicușor Dan

Ce s-a întâmplat când a decis să meargă? În ședință, un singur magistrat, vicepreședintele CSM, procurorul Bogdan Staicu, a conversat cu președintele, atunci când șeful statului i-a invitat să dezbată pe tema anchetării magistraților.

În rest, propunerea lui Nicușor Dan de dialog a fost respinsă de membrii CSM. Potrivit mărturiilor culese de HotNews, s-a creat „un moment glacial”. A fost o sfidare evidentă dinspre plenul CSM către președinte. Șeful statului a plecat după 10 minute.

După aceea, au apărut comentarii ale unor membri CSM, dar post factum. Claudiu Sandu, procuror din CSM, a spus că președintele n-a abordat în ședință niciuna dintre temele importante și că, astfel, „Nimicul a devenit o sfidare a realității”.

Nicușor Dan: „Abia aștept”

Întrebat la Curcani despre momentul din CSM și ce înseamnă acesta, președintele a spus că întrebarea e bună și că e nerăbdător să răspundă la ea. „Abia aștept”, a zis Nicușor Dan, care a păstrat convenția de a nu lua luni alte întrebări decât despre educație.

Întrebat când va discuta despre Guvern, partide și celelalte teme, președintele a spus că în această săptămână va răspunde la „multe întrebări”.