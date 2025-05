Nicușor Dan, amintiri din perioada armatei obligatorii în comunism. „Am tras 50 de cartuşe sau poate 30”

Candidatul independent Nicuşor Dan a afirmat marţi seară, în timpul dezbaterii de la Antena 3 CNN, că a făcut armata la Artilerie, la Bacău, precizând că a tras în total, în perioada stagiului militar, doar câteva zeci de cartuşe, în contextul în care în România ultimilor ani ai regimului comunist se făceau „economii la buget”.

„Am făcut armata, am fost ultima promoţie care a făcut nouă luni. Am făcut armata la Artilerie, la Bacău, în 1988-1989. Era o perioadă în care toată România făcea economie şi noi am făcut multă teorie şi puţină practică. Toată armata am tras 50 de cartuşe sau poate 30”, a spus Nicuşor Dan.

El a precizat că abia în ultima lună de armată a fost în poligon la tragere.

„După ce am făcut teoria, în ultima lună de armată ne-am dus şi am tras pe un poligon adevărat cu tunul, la patru-cinci kilometri de Bacău. Erau tunuri din alea vechi, unele din al Doilea Război Mondial. Dar eram destul de buni. Din trei-patru cadrări reuşeam să dăm în smârcul pe care îl ţinteam”, și-a amintit Nicuşor Dan, citat de News.ro.

Edilul Capitalei a mai explicat că, imediat după facultate, a studiat câțiva ani în Franţa şi astfel a rămas „cu gradul de caporal sau sergent”.

„Din cauză că am făcut cei șase ani de studii în Franța, imediat după facultate, nu m-au găsit când ar fi trebuit să devin subofițer, deci am rămas cu grad caporal sau sergent. (…) Eu sunt adeptul – și sper să rămânem mult timp în această poziție – unei armate de profesioniști, sunt adeptul măriri efectivelor de profesioniști la 120.000 (de militari, n.r.). Sper ca măsurile de descurajare să nu ne ducă în situația de a face stagii militare obligatorii”, a adăugat candidatul independent la funcția supremă în stat.