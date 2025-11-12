Nicușor Dan, „anunț foarte clar” despre pensiile militarilor și ale angajaților din MAI și servicii

Ceremonie militara si religioasa de depunere de coroane si jerbe de flori la Mormantul Ostasului Necunoscut, din Parcul Carol I, cu prilejul Zilei Armatei Romaniei. Foto: Agerpres

Vor exista discuţii privind condiţiile de pensionare şi în cazul altor categorii profesionale care beneficiază de pensii de serviciu, însă cei care rămân în sistem vor beneficia de condiţiile vechii legislaţii atunci când vor alege să plece la pensie, a declarat miercuri Nicușor Dan.

În contextul în care a prezentat, miercuri, noua „Strategie de apărare a țării”, Nicușor Dan a vorbit și despre temerile din sistemul de apărare și ordine publică legate de modificarea sistemului de pensii:

„Există o îngrijorare în rândul cadrelor militare și a oamenilor din Ministerul de Interne și Servicii că ce s-a întâmplat cu pensiile magistraților se va întâmpla și în alte zone. Ceea ce vreau să transmit este că, așa cum pentru magistrați este expres că cei care îndeplinesc condițiile de pensionare, în momentul noii legi, vor beneficia de aceste condiții mai departe – adică în momentul în care se vor pensiona și aleg să rămână în sistem – există acord politic pe toate palierele pentru ca același lucru să se întâmple în sistemele de apărare, interne, servicii. Nu este un motiv ca oamenii să se pensioneze.”

Nicușor Dan a mai spus că mulți angajați din sistemul de justiție au ales să se pensioneze mai devreme, de teamă că noile legi le vor schimba condițiile și le vor reduce pensiile.

„Din păcate, din cauza incertitudinii pe ce urma să fie în sistemul de justiție, multă lume s-a pensionat de frică că mai târziu nu va avea aceleași condiții de pensionare. Vreau să fac anunțul acesta foarte clar pentru ca oamenii să aibă o previzibilitate pe ce se va întâmpla cu viitorul lor profesional”, a adăugat șeful statului.