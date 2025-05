Nicușor Dan anunță că a avut „niște schimburi de mesaje cu administrația americană”: „Trebuie să lămurim mult mai bine fenomenul anulării alegerilor”

Președintele ales Nicușor Dan a precizat că a avut deja primele discuții cu administrația Trump și a văzut din partea lor deschidere pentru ca parteneriatul bilateral să fie întărit, potrivit unor declarații făcute joi la Black Sea and Balkans Security Forum.

„Noi am avut niște alegeri anulate. După care un oarecare dubiu cu privire la acest fapt în societatea românească și în interiorul Administrației partenerilor noștri. Acum în sfârșit vom avea un președinte legitim, de luni, care va putea să discute legitim cu Administrația americană. Am avut niște schimburi de mesaje cu Administrația americană. Trebuie să lămurim mult mai bine fenomenul anulării alegerilor din noiembrie anul trecut, dar am văzut deschidere din partea americanilor și sunt absolut sigur că parteneriatul va fi continuat și întărit”, a declarat Nicușor Dan, potrivit declarațiilor transmise de Antena3.

El a subliniat că rezultatul alegerilor prezidențiale din 18 mai arată că România vrea să continue direcția pro-occidentală și să aprofundeze parteneriatul cu SUA.

„E cert că România va păstra direcția pro-Occidentală însemnând participarea în NATO, prezența în UE și parteneriatul strategic cu SUA. E o direcție pe care România a definit-o foarte bine, nu a fost sufficient de activă în niciuna din aceste structuri. Ca să fii activ trebuie să ai și credibilitate, că tot vorbim de deficit zilele astea și de promisiunile repetate ale României că îl va reduce. Vreau ca România să se întărească în aceste structuri”, a precizat Nicușor Dan.

El s-a declarat optimist privind viitorul relației cu SUA. „Eu sunt foarte optimist că relația noastră se va îmbunătăți, o să lămurim dubiile care au existat, nu oficial din partea administrației, ci din partea unor persoane de acolo, și sunt convins că parteneriatul nostru va continua”, a subliniat președintele ales.

Referitor la Programul Visa Waiver, de unde România a fost exclusă cu câteva zile înainte de alegerile prezidențiale, el a afirmat că este „o discuție tehnică care va fi câteva luni de acum încolo”.

Mesajul părții americane după alegeri

Președintele american Donald Trump nu a transmis un mesaj public de felicitare a lui Nicușor Dan după câștigarea alegerilor. Statele Unite ale Americii au transmis marți primul mesaj pentru președintele ales al României Nicușor Dan, acesta venind prin intermediul misiunii diplomatice de la București.

„Așteptăm cu interes să colaborăm cu Nicușor Dan, în calitate de președinte al României, și cu noul guvern, pentru a promova prioritățile noastre comune, precum apărarea, energia și parteneriatele comerciale”, a precizat mesajul de pe paginile de Facebook și X ale Ambasadei SUA.

Mesajul a venit la câteva ore după ce ambasada a anunțat oficial retragerea ambasadoarei Kathleen Kavalec, care va fi înlocuită temporar de adjunctul șefului misiunii, Michael Dickerson.

Câștigătorul alegerilor prezidențiale din România, Nicușor Dan, fusese felicitat public de aliații și vecinii europeni, printre care cancelarul german Friedrich Merz, președintele Franței Emmanuel Macron, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen sau premierul maghiar Viktor Orban, dar nu și de Statele Unite.