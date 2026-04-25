Nicușor Dan anunță că a semnat demisiile miniştrilor PSD şi interimatele. „Îmi voi exercita în continuare rolul de mediator”

Demisiile miniştrilor PSD şi propunerile de interimari au fost semnate vineri seară de Nicușor Dan, a informat sâmbătă dimineață președintele. În același timp, Dan a invitat luni, 27 aprilie, liderii partidelor din coaliția destrămată la Cotroceni, pentru o discuţie despre programele SAFE şi PNRR.

„Am semnat asearǎ demisiile miniștrilor social-democrați și propunerile de miniștri interimari, transmise de către Guvern.

Îmi voi exercita în continuare rolul de mediator. Ca atare, i-am invitat, luni, pe liderii celor patru partide politice pro europene și pe liderul grupului parlamentar al minorităților naționale, pentru a avea o discuție tehnică și aplicată despre programele majore pentru România, precum SAFE și PNRR”, a anunțat sâmbătă seară Nicușor Dan, pe pagina sa de Facebook.

Nicușor Dan a avut consultări cu partidele din coaliție și miercuri, care au durat aproape 7 ore. La finalul lor, Nicușor Dan a făcut o declarație de presă în care a cerut „dezescaladarea” tensiunilor politice.

Cei șase miniștri PSD, un vicepremier și secretarul general al Guvernului și-au depus demisiile joi, 23 aprilie, în urma deciziei PSD de a retrage sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan. Ele au fost trimise și înregistrate la Administrația Prezidentială joi seară.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunțat vineri că va semna demisiile miniştrilor PSD şi interimatele înainte de a ajunge în ţară, de la reuniunea informală a Consiliului European din Cipru.

„Peste zi, colegii mei s-au uitat pe ele, au întocmit proiectele de decrete, de revocare respectiv numire şi acum, în drum spre avion, o să mă uit şi eu pe ce au lucrat, adică să fac o mică verificare şi, dacă totul e în regulă, le voi semna”, a declarat vineri preşedintele Dan.

Cine îi înlocuiește pe miniștrii PSD

Într-o declarație de presă după demisia miniștrilor PSD, premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit acestora „pentru colaborarea din ultimele zece luni” și apoi a anunțat cine sunt interimarii.

Ilie Bolojan – asigură interimatul la Ministerul Energiei

Radu Miruță (ministru Apărării) – asigură interimatul la Ministerul Transporturilor

Dragoș Pîslaru (ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene) – asigură interimatul la Ministerul Muncii

Cătălin Predoiu (ministrul de Interne) – asigură interimatul la Ministerul Justiției

Attila Cseke (ministrul Dezvoltării) – asigură interimatul la Ministerul Sănătății

Tanczos Barna (vicepremier) – asigură interimatul la Ministerul Agriculturii

Potrivit legii, interimatul poate dura 45 de zile. Cu toate acestea, legea nu prevede sancțiuni dacă acest termen este depășit. Acest lucru s-a întâmplat în Guvernul Bolojan după demisia lui Dragoș Anastasiu din funcția de vicepremier și după demisia lui Daniel David de la Ministerul Educației.