Președintele Nicușor Dan. Inquam Photos / Octav Ganea
Nicușor Dan anunță că a semnat demisiile miniştrilor PSD şi interimatele. „Îmi voi exercita în continuare rolul de mediator”

Ramona Ciobanu

Demisiile miniştrilor PSD şi propunerile de interimari au fost semnate vineri seară de Nicușor Dan, a informat sâmbătă dimineață președintele. În același timp, Dan a invitat luni, 27 aprilie, liderii partidelor din coaliția destrămată la Cotroceni, pentru o discuţie despre programele SAFE şi PNRR.

„Am semnat asearǎ demisiile miniștrilor social-democrați și propunerile de miniștri interimari, transmise de către Guvern.

Îmi voi exercita în continuare rolul de mediator. Ca atare, i-am invitat, luni, pe liderii celor patru partide politice pro europene și pe liderul grupului parlamentar al minorităților naționale, pentru a avea o discuție tehnică și aplicată despre programele majore pentru România, precum SAFE și PNRR”, a anunțat sâmbătă seară Nicușor Dan, pe pagina sa de Facebook.

Nicușor Dan a avut consultări cu partidele din coaliție și miercuri, care au durat aproape 7 ore. La finalul lor, Nicușor Dan a făcut o declarație de presă în care a cerut „dezescaladarea” tensiunilor politice.

Cei șase miniștri PSD, un vicepremier și secretarul general al Guvernului și-au depus demisiile joi, 23 aprilie, în urma deciziei PSD de a retrage sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan. Ele au fost trimise și înregistrate la Administrația Prezidentială joi seară.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunțat vineri că va semna demisiile miniştrilor PSD şi interimatele înainte de a ajunge în ţară, de la reuniunea informală a Consiliului European din Cipru.

„Peste zi, colegii mei s-au uitat pe ele, au întocmit proiectele de decrete, de revocare respectiv numire şi acum, în drum spre avion, o să mă uit şi eu pe ce au lucrat, adică să fac o mică verificare şi, dacă totul e în regulă, le voi semna”, a declarat vineri preşedintele Dan.

 Cine îi înlocuiește pe miniștrii PSD

Într-o declarație de presă după demisia miniștrilor PSD, premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit acestora „pentru colaborarea din ultimele zece luni” și apoi a anunțat cine sunt interimarii.

  • Ilie Bolojan – asigură interimatul la Ministerul Energiei
  • Radu Miruță (ministru Apărării) – asigură interimatul la Ministerul Transporturilor
  • Dragoș Pîslaru (ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene) – asigură interimatul la Ministerul Muncii
  • Cătălin Predoiu (ministrul de Interne) – asigură interimatul la Ministerul Justiției
  • Attila Cseke (ministrul Dezvoltării) – asigură interimatul la Ministerul Sănătății
  • Tanczos Barna (vicepremier) – asigură interimatul la Ministerul Agriculturii

Potrivit legii, interimatul poate dura 45 de zile. Cu toate acestea, legea nu prevede sancțiuni dacă acest termen este depășit. Acest lucru s-a întâmplat în Guvernul Bolojan după demisia lui Dragoș Anastasiu din funcția de vicepremier și după demisia lui Daniel David de la Ministerul Educației.